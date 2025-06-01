Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump’tan akılalmaz iddia: "Biden 2020’de idam edildi, yerine klon geldi"

Trump’tan akılalmaz iddia: "Biden 2020’de idam edildi, yerine klon geldi"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump’tan akılalmaz iddia: &quot;Biden 2020’de idam edildi, yerine klon geldi&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımla bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Trump, selefi Joe Biden’ın 2020 yılında "idam edildiğini" ve kamuoyunun gördüğü kişinin aslında bir "klon" ya da "robotik varlık" olduğunu öne süren çılgın bir komplo teorisini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, destekçileri tarafından oluşturulan ve "Joe Biden diye biri yok – 2020'de idam edildi" ifadesiyle başlayan gönderiyi kişisel hesabından yayımladı. Gönderide, Biden’ın yerine geçen figürün “ruh barındırmayan, akılsız bir varlık” olduğu ileri sürüldü.

Trump’ın yeniden paylaştığı gönderide “Joe Biden diye biri yok – 2020’de idam edildi. Gördüğünüz şey Biden klonlarının çiftleri ve robotik olarak tasarlanmış ruhsuz, akılsız varlıklar. Demokratlar aradaki farkı bilmiyor” mesajı yer aldı.

Trump’tan akılalmaz iddia: "Biden 2020’de idam edildi, yerine klon geldi" - 1. Resim

AÇIKLAMA YAPMADAN YAYDI

Trump’ın gönderiyi yorum yapmadan paylaşması, sosyal medyada dikkat çekti. Paylaşımın ardından Trump destekçileri, teoriyi destekleyen çok sayıda görsel ve metin yayınladı. Paylaşımlarda Biden’ın kulak yapısı, göz rengi ve imza şekilleri karşılaştırıldı.

KOMPLO LİSTESİNE BİR İSİM DAHA EKLENDİ

Paylaşım, kamuoyunda daha önce benzer komplo teorilerine maruz kalan Beatles üyesi Paul McCartney ve şarkıcı Avril Lavigne gibi isimlerle karşılaştırıldı. Gönderide Biden’ın "askeri mahkeme tarafından idam edildiği" iddiasına da yer verildi.

Trump’tan akılalmaz iddia: "Biden 2020’de idam edildi, yerine klon geldi" - 2. Resim

'ÜZÜLMEYİN, O GADDAR BİRİ' DEMİŞTİ

Trump’ın bu paylaşımı, Biden hakkında “Eğer onun için üzülüyorsanız, üzülmeyin çünkü o gaddar biri” açıklamasını yapmasından sadece bir gün sonra geldi. Trump, Biden’ın “akıllı biri olmadığını” ancak “biraz kötü niyetli biri olduğunu” öne sürdü.

BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA: KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

Eski Başkan Joe Biden, geçen ay yaşadığı idrar semptomlarının ardından yapılan kontrollerde agresif prostat kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

"KANSER HEPİMİZE DOKUNUYOR"

Biden, X hesabından yaptığı ilk paylaşımda eşi Jill Biden ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak “Kanser hepimize dokunuyor. Birçoğunuz gibi Jill ve ben de en güçlü olduğumuz yerin kırık yerler olduğunu öğrendik. Bizi sevgi ve destekle ayağa kaldırdığınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

MELANİA TRUMP DA BENZER İDDİALARIN HEDEFİ OLMUŞTU

Haberde, Trump’ın eşi Melania Trump’ın da geçmişte benzer bir komplo teorisinin odağında yer aldığı hatırlatıldı. O dönem Beyaz Saray, Melania'nın bir dublörle değiştirildiği yönündeki iddiaları yalanlayan bir açıklama yayımlamıştı.

Kaynak: Dış Haberler

İş insanı düğün sonrası gelen haberle anladı! Hizmetlisinin akıllara durgunluk veren oyunu ortaya çıktıAbartı egzoz kullananlar yandı! Bakan Yerlikaya kesilen cezaları açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiltere’den Soğuk Savaş sonrası ilk nükleer hamle! Pentagon’la anlaşma yapıldı - Dünyaİngiltere’den Soğuk Savaş sonrası ilk nükleer hamle!Avrupa'nın göbeği savaş alanına döndü! Araç kalabalığın arasına daldı, yaralılar var - DünyaAvrupa'nın göbeği savaş alanına döndü!Ölümcül Mpox virüsü yayılıyor: Afrika'yı ele geçirdi! Etiyopya'da ilk can kaybı - DünyaÖlümcül Mpox virüsü yayılıyor! Ülkede ilk can kaybıCity University of New York Üniversitesi öğrencileri, Gazzelilere destek için açlık grevi başlattı - DünyaFilistin'e destek için açlık grevi başlattılar!Trump’tan Elon Musk'a zehir zemberek sözler! “Bu adam mı devleti yönetti?" - DünyaTrump’tan Elon Musk'a zehir zemberek sözler!Game of Thrones’un “Davos”u Madleen gemisinde! Gazze ablukasını kırmak için yolculuk başlıyor - DünyaGazze ablukasını kırmak için yolculuk başlıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...