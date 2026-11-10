Trump'tan dikkat çeken İran mesajı! "Olumlu bir ivme yakalandı"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yönelik olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek, ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaşa ilişkin diplomatik çözüm ihtimalinin güçlendiğini söyledi.

Beyaz Saray'da Katar Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Trump, savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma konusunda "olumlu bir ivme" yakalandığını ifade etti.

ASKERİ SALDIRI İHTİMALİ "OLDUKÇA DÜŞÜK"

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatma ihtimalinin "oldukça düşük" olduğunu belirtti.

Körfez ülkelerinin de mevcut durumun korunmasını istediğini kaydeden Trump'ın açıklamaları, İran'la savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde geldi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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