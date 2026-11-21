Trump, İran ile geçici değil kalıcı bir anlaşma yapmak istediğini söyledi. ABD Başkanı, Tahran'ın nükleer silah edinmesini önleyecek düzenlemenin gelecek başkanlar tarafından da değiştirilememesini sağlayacağını savundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Tahran'la kalıcı bir anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, bu anlaşmayla gelecek hiçbir ABD başkanının İran'ın nükleer silah edinmesine izin verememesini sağlayacağını söyledi.

Trump, "Bir anlaşma yapıyoruz, ertesi gün anlaşmayı bozuyorlar" diyerek, yeni anlaşmanın Beyaz Saray'da gelecek yıllarda kimin görevde olduğundan bağımsız olarak İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemesi gerektiğini söyledi.

20 YIL SONRASINI HESAPLADI

"Yapacağım şey, dört yıl, 15 yıl ya da 20 yıl sonra beceriksiz bir başkan göreve gelse bile kalıcı olacak bir anlaşma yapmak" diyen Trump, gelecek bir yönetimin geri adım atmasına ve İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

Trump, Washington'ın Tahran'da rejim değişikliği hedeflediği yönündeki iddialara da değindi. ABD yönetiminin İran'da art arda farklı lider kadrolarıyla muhatap olduğunu söyleyen Trump, "Üçüncü grupla görüşüyoruz. Buna nihai rejim değişikliği diyebilirsiniz" dedi.

Mevcut İranlı yetkililerin önceki isimlere kıyasla "muhtemelen daha makul" olduğunu belirten Trump, buna rağmen onlarla müzakere yürütmenin hâlâ zor olduğunu sözlerine ekledi.

Trump'ın açıklaması, bir gün önce İran'la savaş konusunda yaptığı değerlendirmelerin ardından geldi.

Trump'tan İran için 'ömürlük' plan! "Sonraki başkanlar bile değiştiremesin"

"YİNE OLSA YİNE SAVAŞIRIM"

ABD Başkanı, 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin kaybetmesinde İran'la savaşın ve yükselen akaryakıt fiyatlarının etkili olduğunu kabul etmişti. Buna rağmen aynı kararın yeniden önüne gelmesi hâlinde yine savaşa gireceğini söylemişti.

Trump'tan İran için 'ömürlük' plan! "Sonraki başkanlar bile değiştiremesin"

Beyaz Saray'daki basın toplantısında konuşan Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in seçmenlerin İran'la savaş nedeniyle tepki gösterdiği yönündeki değerlendirmesine katıldığını belirtti. Ancak savaşın siyasi maliyetine rağmen kararından geri adım atmayacağını vurguladı.

Trump, "Bana 'Bunu tekrar yapar mıydınız?' diye sorulsaydı, 'Evet, elbette' derdim. Çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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