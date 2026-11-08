Trump'tan İran savaşını bitirmek için sürpriz hamle! Çin devreye girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşını sona erdirmek için Çin'i devreye soktuğu öne sürüldü. ABD basınına göre Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın desteğiyle Pekin yönetiminden İran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istedi.

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ABD basınına göre Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın desteğiyle Pekin yönetiminden İran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istedi.

The Washington Post'tan David Ignatius'un iddiasına göreHazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın desteğiyle Çin yönetimiyle temasa geçti.

Bessent, Pekin'den İran üzerindeki nüfuzunu kullanarak savaşın sona ermesine yardımcı olmasını istedi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir ABD'li yetkili, Çin yönetiminin Washington'dan gelen mesajı Tahran'a ilettiğini söyledi.

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TRUMP'TAN ÇİN LİDERİNE İRAN TALEBİ

"Trump Çin Devlet Başkanı Xi jinping ile eylül ayında Washington'da gerçekleştirdiği görüşmede de İran konusunu gündeme getirdi" diyen ABD basını, Trump'ın, Çin liderinden İran konusunda yardım istediğini öne sürdü.

Xi Jinping'in ise özel görüşmede İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda Trump ile aynı fikirde olduğunu söylediği öne sürüldü.

İran meselesinin, iki liderin 18 Kasım'da Çin'in Şıncın kentinde gerçekleştirmesi planlanan görüşmesinde yeniden ele alınması bekleniyor.

Aynı yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de toplantıya katılmasının planlandığını ve Çinli yetkililerin görüşmenin önceden ayrıntılı biçimde hazırlanmasını istediğini aktardı.

ABD BAŞKAN YARDIMCISINDAN TAHRAN'A MEKTUP

The Washington Post'un aktardığına göre Trump yönetiminin İran ile yürüttüğü diplomatik temaslarda Başkan Yardımcısı JD Vance görev aldı.

Vance'in geçen ay İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai'ye uzlaşmacı bir mektup gönderdiği öne sürüldü.

ABD Başkan Yardımcısı, Cumhuriyetçi Partinin ara seçimlerde yaşadığı yenilgiden İran savaşını sorumlu tuttu.

KATARLI YETKİLİ: İRAN ABD'NİN TUTUMUNU İZLİYOR

Beyaz Saray ile Tahran arasındaki dolaylı temaslarda arabuluculuk yapan Katarlı yetkili Ali Al Thawadi, The Washington Post yazarı David Ignatius'a konuştu.

Al Thawadi, "İranlı liderler bu seçimin gerçekten Amerikan davranışını değiştirip değiştirmediğini görmek için bekliyorlar" dedi.

Katarlı yetkili, İran yönetiminin Vance tarafından gönderilen mektubu olumlu karşıladığını anlattı.

Al Thawadi, "Vance'in mektubunu bir saygı göstergesi olarak gördüler ve Vance'in savaşın bir hata olduğunu söylemesini takdir ettiler. Şimdi İranlı liderler, Amerika'nın müttefikleri Avrupa ve Körfez gibi, ABD'nin güvenilir olduğundan emin olmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN İRAN'A ASKERİ HAREKAT TEHDİDİ

Washington yönetimi diplomatik girişimlerini sürdürürken İran'a yönelik askeri seçenekleri de gündemde tutuyor.

Trump, İran'a karşı askeri operasyonların devam edebileceği tehdidinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de çatışmaların yeniden tırmanması ihtimaline karşı hazırlık yaptığı aktarıldı. vbb

UKRAYNA İÇİN ABU DABİ'DE ÜÇLÜ GÖRÜŞME

The Washington Post'un haberinde, Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yürüttüğü diplomasiye de yer verildi.

ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Jared Kushner'in girişimiyle ABD, Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin 10 Kasım Salı günü Abu Dabi'de bir araya gelmesinin planlandığı aktarıldı.

Üçlü görüşmede ateşkes sağlanması için tarafların verebileceği tavizlerin ele alınması bekleniyor.

Kushner'in, Ukrayna'da ateşkes sağlanmasına yönelik görüşmelerle Avrupa'nın gelecekteki güvenlik düzenine ilişkin müzakereleri birlikte yürütmek istediği ifade edildi.

AVRUPA'DAN ABD'YE ATEŞKES ŞARTI

Habere göre Kushner, Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında daha geniş kapsamlı bir güvenlik diyaloğu kurulmasını hedefliyor.

Görüşmelere yakın bir yetkili, Kushner'in Soğuk Savaş sonrasında oluşturulan NATO-Rusya Konseyini örnek aldığını söyledi.

Söz konusu konseyin faaliyetleri, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından askıya alınmıştı.

Kushner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Abu Dabi'deki görüşmelerde ilerleme sağlanması halinde Avrupa ülkelerinin doğrudan katılacağı daha geniş bir müzakere sürecine geçilmesini umduğunu söyledi.

ABD'li temsilci, hedeflerini "Kalıcı güvenlik istişareleri, güvenilir kriz iletişimleri, daha büyük askeri şeffaflık, tırmanma risklerini azaltacak karşılıklı önlemler ve uzun vadeli Avrupa güvenliği ve istikrarı için kalıcı bir çerçeve" sözleriyle sıraladı.

Ancak The Washington Post'a konuşan Avrupalı yetkililer, Rusya ile Avrupa'nın güvenlik düzenine ilişkin görüşmelerden önce Ukrayna'da ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi.

ABD'nin yakın müttefiklerinden birinin yetkilisi, "Her iki süreç de devam ediyor" dedi.

Yetkili, "Güvenlik mimarisi üzerine anlaşmadan önce Ukrayna barış anlaşmasının karara bağlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bir başka üst düzey Avrupalı yetkili ise görüşmelere katılmanın daha doğru olduğunu düşündüklerini ancak sürecin kolay olmayacağını söyledi.

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