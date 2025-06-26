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Trump'tan Netanyahu çağrısı: Duyduğumda şok oldum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trump&#039;tan Netanyahu çağrısı: Duyduğumda şok oldum
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın iptal edilmesi veya affedilmesi çağrısı yaptı. Trump, "Netanyahu tarafından güçlü bir şekilde yönetilen İsrail devletinin savaş dönemi başbakanlarına karşı gülünç cadı avını sürdürdüğünü duyduğumda şok oldum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davasına ilişkin Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Trump dikkat çeken paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail tarihinin en büyük anlarından birini yaşayan ve Bibi Netanyahu tarafından güçlü bir şekilde yönetilen İsrail devletinin savaş dönemi başbakanlarına karşı gülünç cadı avını sürdürdüğünü duyduğumda şok oldum. Bibi'nin uzun süredir devam eden siyasi amaçlı bu davada birçok haksız suçlamayla ilgili olarak pazartesi günü mahkemeye çağrıldığını öğrendim. Bundan çok daha iyisini hak ediyor, İsrail devleti de öyle. Bibi Netanyahu'nun davası derhal iptal edilmeli veya ülke için çok şey yapmış olan büyük bir kahramana af çıkarılmalıdır. İsrail'i kurtaran ABD'ydi ve şimdi Netanyahu'yu kurtaracak olan da ABD olacak"

Trump'tan Netanyahu çağrısı: Duyduğumda şok oldum - 1. Resim

NETANYAHU HAKKINDAKİ DAVA

İsrail Başbakanı Netanyahu, 2019'da rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmayla suçlanmıştı. 2020 yılında başlayan dava ile ilgili Netanyahu suçsuz olduğunu iddia ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Netanyahu'yu affetme yetkisi bulunuyor ancak Herzog'un "şu anda bir affın gündemde olmadığını", ayrıca "af talebinde bulunulmadığını" söylediği belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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