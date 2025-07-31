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Trump'tan 'tarife uzatma' kararı! Meksika'ya 90 gün daha tanıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'ya uygulanan mevcut tarifelerin 90 gün süreyle uzatıldığını duyurdu. Yasadışı göçmen sorununa ilişkin iki ülke arasındaki işbirliğinin devam edeceğini ifade eden Trump, asıl amaçlarının bu süre içerisinden 'ticaret anlaşması' imzalamak olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile yürürlükte olan tarifelerin 90 gün süreyle aynı şekilde uygulanması ve bu süreçte yeni bir anlaşmanın imzalanması amacıyla görüşmelerin sürdürülmesi konusunda anlaşıldığını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile "çok başarılı" geçen bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Trump'tan 'tarife uzatma' kararı! Meksika'ya 90 gün daha tanıdı - 1. Resim

ABD-MEKSİKA ANLAŞMASI 90 GÜN UZATILDI

Meksika ile anlaşmanın karmaşıklığının, sınır sorunları ve varlıkları nedeniyle diğer ülkelerinkinden biraz farklı olduğuna işaret eden Trump, "Son kısa süre için yaptığımız anlaşmanın aynısını 90 gün süreyle uzatma konusunda anlaştık. Meksika, yüzde 25 fentanil tarifesi, yüzde 25 otomobil tarifesi ve yüzde 50 çelik, alüminyum ve bakır tarifesi ödemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Trump'tan 'tarife uzatma' kararı! Meksika'ya 90 gün daha tanıdı - 2. Resim

HEDEF TİCARET ANLAŞMASI 

Trump, Meksika'nın çok sayıdaki tarife dışı ticaret engellerini derhal kaldırmayı da kabul ettiğini aktararak, gelecek 90 gün boyunca Meksika ile görüşeceklerini ve bu süre zarfında bir ticaret anlaşması imzalamayı hedeflediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, uyuşturucu, uyuşturucu dağıtımı ve yasadışı göç dahil olmak üzere güvenliğin tüm yönleriyle ilgili olarak sınırda iş birliğinin devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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