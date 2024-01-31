Tunus'ta 2015'te başlayan OHAL 2024 sonuna uzatıldı

Tunus'ta 2015 yılında başlayan olağanüstü hal (OHAL), 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı.

Tunus'ta 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) devam ediyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre; 2015'te uygulanmaya başlayan ve o günden bu yana birçok kez uzatılan OHAL, bu kez 31 Ocak 2024’ten başlayarak 31 Aralık 2024’e kadar uzatıldı.

OHAL, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine 'toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme' gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.