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    • Tunus'ta 2015'te başlayan OHAL 2024 sonuna uzatıldı

    Tunus'ta 2015 yılında başlayan olağanüstü hal (OHAL), 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Tunus&#039;ta 2015&#039;te başlayan OHAL 2024 sonuna uzatıldı
    OHAL, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Tunus'ta 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) devam ediyor.

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre; 2015'te uygulanmaya başlayan ve o günden bu yana birçok kez uzatılan OHAL, bu kez 31 Ocak 2024’ten başlayarak 31 Aralık 2024’e kadar uzatıldı.

    OHAL, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine 'toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme' gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    OHAL
    Haberler > Dünya > Tunus'ta 2015'te başlayan OHAL 2024 sonuna uzatıldı
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