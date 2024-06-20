Turan ile Avrupa’dan Türkistan’a finans köprüsü kuruluyor

Türk Dünyası’nın finans uygulaması Turan, Türk Devletleri’nin ardından Avrupa’da yaşayan Türkleri de radarına aldı. Turan uygulaması üzerinden Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Macaristan’daki tüm bankalara komisyonsuz para transferi başladı.

Türk Dünyası’nın finans uygulaması Turan, Türk Devletleri’nin ardından Avrupa’da yaşayan Türkleri de radarına aldı. Turan uygulaması üzerinden Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Macaristan’daki tüm bankalara komisyonsuz para transferi başladı.

Avrupa ile Türk Devletleri arasında %100 dijital, güvenli para transferi koridorları inşa etmeyi hedefleyen uygulama niş hedef pazarına rağmen sadece 20 ayda 400.000’den fazla müşteriye ulaştı.

İlk uluslararası para transferi açılımını 2023 Ocak ayında Azerbaycan ile gerçekleştiren şirket, aynı yıl içinde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC’ye para transferi özelliğini de kullanıcılarına sundu.



Para transferi yapılabilen ülkeler listesine Avrupa'yı da ekleyen uygulama, Türkistan ve Avrupa arasında finansal köprü konumuna gelerek, Türklerin kıtalararası ortak finans uygulaması olma yolunda büyük bir adım attı.

Turan Kurucusu ve CEO’su Özgür Bayraktar: “21. yüzyılda Türk Devletleri, stratejik konumları, zengin enerji kaynakları ve güçlü kültürel bağlarıyla önemli bir bölgesel bir güç olma potansiyeline ulaşacak. Bu potansiyelin gerçekleştirilebilmesi için bölgesel işbirliğinin artırılması büyük önem taşıyor. Ekonomik, finansal ve ticari alanda birliktelik sağlanmadan Türk birliğinin gerçekleşmesi mümkün değil. Burada parolamız Gaspıralı İsmail’in “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” şiarıdır. Bizim ana hedefimiz dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın her Türk’ün uygulamamıza ulaşarak sınırları aşan boyutta finansal işlem yapabilmesini sağlamak ve “İşte Birlik” vizyonunun tamamlayıcı unsuru olmak. Bu anlamda bugün Payporter ile birlikte hayata geçirdiğimiz Avrupa açılımımız bizim için çok stratejik bir önem taşıyor’’ dedi.

TROY KARTLARIN TÜM GELİRİ MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLANIYOR

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin milli kart şeması TROY altyapılı kartlarını da uygulama üzerinden kullanıcılarının beğenisine sunan Turan, TROY altyapılı fiziksel kartların satışından elde edilen tüm geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyor. Özel tasarım ürünü olarak hizmete sunulan kartlar özellikle genç kitle tarafından kısa zamanda büyük beğeni ve talep topladı. Ayrıca fiziksel kartların yanı sıra uygulama üzerinden kullanıcılara TROY Sanal Kart oluşturma imkanı da sağlanıyor.

UNITED PAYMENT ALTYAPISI İLE TÜRKİYE AZERBAYCAN ARASINDA CÜZDANDAN CÜZDANA TRANSFER BAŞLAYACAK

Kısa bir süre önce Azerbaycan Merkez Bankası’ndan Türkiye’den e-para lisansı alan ilk şirket olan United Payment, uluslararası faaliyet alanını oldukça güçlendirdi. Türkiye’de olduğu gibi Azerbaycan’da da United Payment’ın temsilcisi sıfatıyla ile hizmet veren Turan, iki ülke arasında cüzdandan cüzdana para transferi özelliğini 2024 yılı üçüncü çeyreğinde hayata geçireceğini duyurdu.

United Payment CEO’su İlker Sözdinler: “United Payment olarak bölgesel liderlik vizyonumuzu sürdürürken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelere teknoloji ihraç etmeye de devam ediyoruz. Yatırımcısı olduğumuz Turan’ın Türk Devletleri’nde imza attığı başarılardan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Kısa bir süre önce Azerbaycan’ın ilk e-para lisansı alan şirketi olduk. Turan, United Payment alt yapısıyla cüzdandan cüzdana para transferini 2024’ün üçüncü çeyreğinde hayata geçirecek. Türk Devletleri’nde Turan ile birlikte pek çok ilki başardık, bundan sonra da ödeme sektöründe yönelik ihtiyaçları belirleyerek, birlikte en yeni teknolojileri inovatif çözümlerle buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

YASAL BİLGİLENDİRME

Turan ödeme ve elektronik para faaliyetlerini, lisanslı bir kuruluş olan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) tarafından denetlenen Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş’nin (“United Payment”) finansal hizmet sağlayıcılığı ile gerçekleştirmektedir.

E-para işlemleriniz 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşlar Hakkında Kanun çerçevesinde BDDK tarafından faaliyet izni verilen ve TCMB tarafından denetlenen Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Turan Teknoloji A.Ş, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin 8253430111 koduyla temsilcisi statüsündedir.