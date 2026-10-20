Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a asker gönderdiği iddiasıyla sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerin gerçek yüzü ortaya çıktı. Fransız haber ajansı AFP, Türk askerlerinin sevkiyatına kanıt olarak gösterilen fotoğraf ve videoların izini sürdü. Almanya'daki NATO tatbikatından Yemen'deki askeri faaliyetlere kadar farklı olaylara ait görüntülerin yanıltıcı şekilde kullanıldığı belirlendi.

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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması sonrası sosyal medyada devreye sokulan dezenformasyon, Fransız ajansı AFP'nin incelemesiyle duvara tosladı.

Türk askerlerinin Suudi Arabistan'a gittiği iddiasıyla paylaşılan fotoğrafların, Almanya'daki bir NATO tatbikatına ve yıllar öncesine ait başka olaylara ait sahte kurgular olduğu kanıtlanmış oldu.

TÜRK ASKERLERİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ KULLANDILAR

10 Ekim'de Facebook'ta Birmanca yayımlanan bir paylaşımda, askeri araçların ve silahlı personelin bulunduğu dört fotoğraf kullanılarak Türkiye ile Pakistan'ın Suudi Arabistan'a toplu halde asker gönderdiği öne sürüldü.

Türk askerleri üzerinden algı operasyonu! Fransız basını deşifre etti!

Benzer iddia, 6 Ekim'de TikTok'ta yayımlanan askeri helikopter görüntüleriyle de dolaşıma sokuldu.

AFP'nin tersine görsel arama yöntemiyle yaptığı inceleme, paylaşımlarda kullanılan görüntülerin farklı tarihlerde ve farklı ülkelerde kaydedildiğini ortaya çıkardı.

Türk askerleri üzerinden algı operasyonu! Fransız basını deşifre etti!

ALMANYA'DAKİ NATO TATBİKATINI SUUDİ ARABİSTAN DİYE PAYLAŞTILAR

AFP'nin incelemesine göre paylaşımdaki görüntülerden biri, TRT Haber'in 9 Şubat'ta yayımladığı ve Türk askerlerinin Almanya'daki NATO tatbikatına katılımını gösteren videodan alındı.

Diğer fotoğrafların ise Yemen'deki silahlı gruplara, Yemen hükümet güçlerine ve Suudi Arabistan'daki hac güvenliği hazırlıklarına ait olduğu belirlendi.

Türk askerleri üzerinden algı operasyonu! Fransız basını deşifre etti!

ABD ORDUSUNUN 2024 GÖRÜNTÜLERİNİ DE KULLANDILAR

Gece uçuşu yapan askeri helikopterlerin yer aldığı video da AFP tarafından incelendi.

Görüntülerin, ABD ordusunun 14 Ağustos 2024'te yayımladığı ve 101. Hava İndirme Tümeni askerlerinin AH-64 Apache helikopterleriyle gerçekleştirdiği askeri faaliyetleri gösteren kayıtlardan alındığı tespit edildi.

AFP'DEN SAHTE GÖRÜNTÜLERE YALANLAMA

AFP, Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a asker sevkiyatı hazırlıklarıyla ilgili haberlerin ardından dolaşıma giren görsellerin söz konusu sevkiyatı göstermediğini aktardı.

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| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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