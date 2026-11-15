Türk dizileri dünyayı fethetti, Rumlar AB'ye sarıldı! "Bizi engelleyip 130 milyon insana ders verdiler"

Dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşan Türk dizileri, Güney Kıbrıs Rum basınının hedefi oldu. Rum gazetesi Phileleftheros, Avrupa Komisyonu'nun 2026 Türkiye Raporu'nu gündeme getirerek Türkiye'nin televizyon yapımları üzerinden uluslararası etkisini artırdığını öne sürdü. "Diriliş Ertuğrul" dizisinin Pakistan'daki başarısına da yer verilen haberde, Türk yapımlarının tarihi Türkiye'nin bakış açısıyla anlattığına değinildi.

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Türkiye'nin savunma sanayisi ve diplomasideki üstün başarılarının yanı sıra, yumuşak güç unsuru olarak kültür ve sanat alanında kaydettiği devasa ilerleme uluslararası alanda ezber bozmaya devam ediyor.

Son olarak Rum gazetesi Phileleftheros, Türkiye'nin kültür, eğitim, din ve televizyon yapımları aracılığıyla dünya genelindeki etkisini artırdığını ileri sürdü.

Avrupa Komisyonu'nun 2026 Türkiye Raporu'na dayandırılan ve Andreas Bimbishis imzasıyla yayımlanan haberde, Türk dizilerinin yalnızca eğlence amacı taşımadığı, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel ve siyasi etkisini yaymak için kullanıldığı iddia edildi.

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RUM BASININDAN TÜRK DİZİLERİNE "PROPAGANDA" SUÇLAMASI

Rum gazetesi, Türk televizyon yapımlarının Afrika, Asya, Güney Amerika ve Avrupa'da milyonlarca izleyiciye ulaşmasını Türkiye'nin uluslararası kültürel etkisinin örneklerinden biri olarak değerlendirdi:

"Türk yapımlarının geniş izleyici kitlesine ulaşmasının Türkiye'nin tarih anlatısını farklı coğrafyalara taşıyor. Televizyon dizileri dış politikada kültürel etki aracı"

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN PAKİSTAN'DAKİ BAŞARISI GÜNDEM OLDU

Rum basınının gündeme taşıdığı yapımlar arasında "Diriliş Ertuğrul" dizisi de yer aldı.

Dizinin Pakistan'da büyük ilgi gördüğüne işaret edilen haberde, 2020 yılında Ramazan ayı boyunca Pakistan devlet televizyonunda yayımlanan bölümlerin 130 milyondan fazla kişi tarafından izlendiği aktarıldı.

Phileleftheros, dizinin Pakistan'daki izlenme rakamlarını Türkiye'nin Müslüman ülkelerdeki kültürel etkisinin örneklerinden biri olarak gösterdi.

TÜRKİYE'NİN DİZİ İHRACATINA VERDİĞİ DESTEK DE ELEŞTİRİLDİ

Rum gazetesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türk dizilerinin uluslararası pazarlarda yaygınlaştırılmasına yönelik desteklerini de gündeme getirdi.

Desteklerden yararlanacak yapımların en az üç kıtada ve 10 ülkede yayımlanması, Türkçenin yaygınlaştırılmasına ve Türkiye'nin uluslararası tanıtımına katkıda bulunması gibi kriterlere yer verildi.

ULUSLARARASI DİJİTAL PLATFORMU DA HEDEFTE

Phileleftheros'un haberinde, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından 2023 yılında hayata geçirilen uluslararası dijital yayın platformu da mercek altına alındı.

Platformun Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca yayın yapmasının Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki izleyicilere ulaşma politikasının bir parçası olduğu ileri sürüldü.

Türkiye'nin kendi uluslararası dijital yayın platformunu oluşturmasının yabancı yayın kuruluşlarına bağımlılığı azaltmayı hedeflediği savunuldu.

RUM YAPIMI FAMAGUSTA DİZİSİ DE GÜNDEME GELDİ

Rum gazetesi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı Rum tarafının bakış açısıyla ele alan "Famagusta" dizisine de değindi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın tepkilerinin ardından Netflix'in 2024 yılında dizinin uluslararası yayınını durdurduğu öne sürüldü.

TÜRKİYE, AB RAPORUNDAKİ DEĞERLENDİRMELERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun 2026 Türkiye Raporu'na ilişkin 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, rapordaki siyasi kriterler, yargı sistemi ve temel haklara yönelik değerlendirmeleri eleştirmişti.

Bakanlık, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaklaşımını ön yargılı ve hakkaniyetten uzak olarak nitelendirmiş, raporda Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının görüşlerine yer verildiğini belirtmişti.

Açıklamada, Türkiye ve KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edildiği ifade edilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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