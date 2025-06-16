Türk dünyasının kalbine giden koridor hedef alındı! Gerekçeleri yine aynı

Türkiye ile Azerbaycan’ı kara yoluyla doğrudan birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru bir kez daha gündemde. Bölgesel ulaşımı ve ekonomik entegrasyonu dönüştürecek potansiyele sahip olan bu stratejik proje, İran'da rahatsızlığa yol açtı.

DIŞ HABERLER— Türkiye ile Azerbaycan’ı kara yoluyla doğrudan birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru bir kez daha gündemde. Bölgesel ulaşımı ve ekonomik entegrasyonu dönüştürecek potansiyele sahip olan bu stratejik proje, bazı çevrelerde açık rahatsızlığa yol açtı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, projeyi “jeopolitik bir tuzak” olarak tanımladı ve engellenmesi gerektiğini savundu. Velayeti, bu hattın bölgedeki güç dengelerini değiştireceğini ve ülkesinin kara bağlantılarını olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü.

ANKARA VE BAKÜ KARARLI

Zengezur Koridoru, 2020 Karabağ Savaşı sonrası imzalanan anlaşmalara dayanıyor. Türkiye ve Azerbaycan, bu hattı sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Türk dünyasını birleştirecek stratejik bir köprü olarak görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da projeye tam destek veriyor.

Nahçıvan üzerinden planlanan bağlantının hayata geçirilmesiyle Türkiye ile Orta Asya arasında kesintisiz kara ulaşımı sağlanması hedefleniyor.

ALTERNATİF ROTA AÇIKLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda, “Eğer bu bağlantı engellenirse, alternatif rotalar da değerlendirilir” diyerek İran üzerinden geçebilecek güzergâhların da gündeme gelebileceğini belirtmişti.

PROJEYE JEOPOLİTİK ANLAM YÜKLENİYOR

Uzmanlara göre Zengezur Koridoru, yalnızca ticari değil, aynı zamanda bölgesel iş birliği ve istikrar için simgesel bir değer taşıyor. Projenin tamamlanması durumunda, Türk Devletleri Teşkilatı’nın fiziki bütünlüğü büyük ölçüde sağlanmış olacak.

ZENGEZUR NEDEN ÖNEMLİ?

Zengezur, Tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması, Çin’in “Tek Kuşak Tek Yol” projesi ve bölgesel ticaret bağlantıları açısından uluslararası projelerle ilişkilendiriliyor.

Öte yandan koridor, Nahçıvan ile Azerbaycan’ın diğer bölgeleri arasında kara ve demir yolu bağlantısı kurulmasının yanı sıra Türkiye ile Azerbaycan ve Orta Asya’daki Türk cumhuriyetleri arasında doğrudan ulaşım sağlamayı amaçlıyor.