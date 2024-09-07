İran'dan Zengezur Koridoru tehdidi: "Her türlü adıma ciddi karşılık veririz"

İran'dan bölge ülkelerin kalkınmasını sağlayacak Zengezur Koridoru'na tehdit geldi. Azerbaycan ile Nahcivan'ı birbirine bağlayacak olan Zengezur koridoruna karşı olduklarını söyleyen İranlı yetkili, "Zengezur koridoru İran'ın bölgedeki askeri ve siyasi gücünü azalmaya yönelik, içerisinde başka ellerin de olduğu sahte bir projedir. Ağır ve maliyetli sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyoruz" dedi.

Bakü'den başlayıp, Gürcistan'dan Türkiye'ye bağlanan Bakü-Tiflis ticaret yoluna alternatif olarak ortaya çıkan Zengezur Koridoru için İran'dan tehdit geldi. Bölge ülkelerin kalkınmasını sağlayacak olan koridoru 'sahte bir proje' olarak tanımlayan İranlı üst düzey yetkili İbrahim Azizi, "Her türlü adıma ciddi karşılık veririz" dedi.

ZENGEZUR KRİZİ BÜYÜYOR

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, son günlerde ülkede gündem olan Zengezur koridoruna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İRAN'I TEHDİT EDEN SAHTE BİR PROJE

Tahran yönetiminin Zengezur koridoruna karşı olduğunu belirten Azizi, koridorun bölge ülkelerinin çıkarına olmadığını ve İran'ın atılacak her türlü adıma ve sınırdaki değişikliğe ciddi karşılık vereceğini söyledi. Azizi, "Temelde, Zengezur koridoru İran'ın bölgedeki askeri ve siyasi gücünü azaltmaya yönelik, içerisinde başka ellerin de olduğu sahte bir projedir. Böylesi bir hayalin peşinde olanları alacakları kararların ağır ve maliyetli sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

HER TÜRLÜ ADIMDA CİDDİ KARŞILIK VERİRİZ

İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hedef alacak hiçbir adıma izin vermeyeceğini vurgulayan Azizi, bölgede gerilim istemediklerini ancak İran'ı hedef alabilecek her türlü girişim karşısında sessiz kalmayacakları mesajını verdi.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerine değinen Azizi, "Bu görüşmelerde birçok kez bölge ülkelerine koridor konusunun kırmızı çizgimiz olduğunu ilan ettik. Sınır bölgelerimizde olabilecek her türlü jeopolitik değişikliğe ciddi karşılık vereceğimizi belirttik. Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığından beklentimiz ülkenin ulusal güvenliği için de önemli bir konu olan Kafkasya'daki gelişmeleri ve koridor konusunu aktif bir diplomasi ile çözüme kavuşturmalarıdır" şeklinde konuştu.

İRAN İLE RUSYA ARASINDAKİ ZENGEZUR KORİDORU KRİZİ

Rusya yönetiminden Zengezur koridoruna ilişkin gelen açıklamalar Tahran yönetiminde tepkilere neden olmuştu. İran, son dönemde Rus yetkililerinin açıklamalarını Moskova'nın Zengezur Koridoru için Azerbaycan'a destek verdiği yönünde yorumluyor. Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Zengezur koridorunu destekleyen açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov’u çağırmış ve Tahran yönetiminin Zengezur koridoruna karşı olduğunu bildirmişti.