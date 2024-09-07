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MİT PKK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MİT PKK&#039;nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık&#039;ı öldürdü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'ya yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. MİT, PKK'lı bir teröristi daha öldürdü.

MİT PKK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı öldürdü - 1. Resim

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT PKK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı öldürdü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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