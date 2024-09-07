MİT PKK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı öldürdü
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Terör örgütü PKK'ya yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. MİT, PKK'lı bir teröristi daha öldürdü.
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı