MİT PKK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı öldürdü

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'ya yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. MİT, PKK'lı bir teröristi daha öldürdü.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.