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Haberler > Gündem > MİT, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta PKK'nın patlayıcılarını hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı etkisiz hale getirdi

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta PKK'nın patlayıcılarını hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı etkisiz hale getirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MİT, Irak&#039;ın kuzeyindeki Hakurk&#039;ta PKK&#039;nın patlayıcılarını hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı&#039;yı etkisiz hale getirdi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

MİT, terör örgütü PKK'ya Irak'ta darbe üstüne darbe vurma devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta yapılan operasyonda, PKK'nın el yapımı patlayıcılarını hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

Teröristlerden Nurbahar Karadağlı'nın "Tijda Jiyan" kod adını kullandığı ve Urfa-Siverek nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

"Faraşin Gabar" kod adlı Bahar Akyol'un ise Şırnak-Cizre nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta PKK'nın patlayıcılarını hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı etkisiz hale getirdi - 1. Resim

UZMANLIK ALANLARI PATLAYICI YAPIMI

MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanlarının sağladığı istihbari bilgileri doğrultusunda Bahar AKYOL ve Nurbahar Karadağlı’nın, örgütün EYP’li saldırılarında yer aldıkları tespit edildi. Ayrıca, Akyol  ve Karadağlı’nın bomba düzeneği hazırlama konusunda uzmanlaştıkları da öğrenildi.

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta PKK'nın patlayıcılarını hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı etkisiz hale getirdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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