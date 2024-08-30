MİT, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta PKK'nın patlayıcılarını hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı etkisiz hale getirdi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Ağustos 2024 11:46 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 12:20 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

MİT, terör örgütü PKK'ya Irak'ta darbe üstüne darbe vurma devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta yapılan operasyonda, PKK'nın el yapımı patlayıcılarını hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.