MİT Süleymaniye'de PKK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik'i etkisiz hale getirdi

Irak'ın Süleymaniye kentinde tespit edilen PKK'nın sözde sorumlusu Gülistan Tekik, MİT tarafından etkisiz hale getirildi. Terörist Tekik'in Süleymaniye'de PKK propagandası yaptığı öğrenildi.

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Terör örgütü PKK'ya MİT tarafından peş peşe darbe indiriliyor. MİT bir PKK'lıyı daha Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

SÜLEYMANİYE'DE PKK PROPAGANDASI YAPIYORDU

Geçmiş dönemde silahlı olarak kırsal alanda faaliyet yürüten ve PKK terör örgütü tarafından Murat KARAYILAN'ın özel talimatıyla sahte kimlik düzenlenen Pelin Batman kod Gülistan TEKİK'in Irak/Süleymaniye'ye yerleştirildi. Gülistan TEKİK, KYB'nin de desteğiyle Süleymaniye'de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yapıyordu.

Ayrıca örgüt ideolojisinin yayma ve örgüte katılımları artırmak ile görevliydi. Deşifre olmaması için faaliyetlerini sahte kimliği ile yürüten Gülistan TEKİK, Süleymaniye'de benzer çalışmaları yürüten diğer hücrelerin de sözde sorumlusuydu. MİT, PKK/KCK'lı TEKİK'in Süleymaniye'ye yerleştirdiği istihbaratını aldı. TEKİK, MİT tarafından adım adım izlendi. Ooerasyon için en uygun anda düğmeye basıldı ve Gülistan TEKİK etkisiz hale getirildi.