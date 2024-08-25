TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Ağustos 2024 11:53 - Güncelleme: 25 Ağustos 2024 12:35 - Güncelleme:

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Sınır ötesi operasyonlarına devam eden Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.