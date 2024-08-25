TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sınır ötesi operasyonlarına devam eden Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terörün kökünü kazımak için sınır ötesi operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Neredeyse her gün teröristlere bomba yağdıran Mehmetçik'in son operasyonu ise Kuzey Irak'a gerçekleştirildi.
KUZEY IRAK'TA ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ
Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"
Kaynak: Türkiye Gazetesi