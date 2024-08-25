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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sınır ötesi operasyonlarına devam eden Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terörün kökünü kazımak için sınır ötesi operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Neredeyse her gün teröristlere bomba yağdıran Mehmetçik'in son operasyonu ise Kuzey Irak'a gerçekleştirildi. 

KUZEY IRAK'TA ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ 

Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta nokta operasyon: 11 terörist etkisiz hale getirildi - 1. Resim

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli! 

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. 

Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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