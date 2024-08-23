Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesindeki operasyonlarına başarıyla devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından operasyona ilişkin bilgi ve görüntüler paylaşıldı.

ASOS, GARA, HAKURK VE METİNA'DA BÜYÜK OPERASYON

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Cesur, Kararlı ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Maliye bir sektörü daha incelemeye aldı! 8 ilde 23 firmaya denetimYediklerini yutabilmek için zıplıyordu! Milyonda bir görülen hastalıktan kurtuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Havalimanı'nda maymun çiçeği teyakkuzu! 11 ülke yolcuları uçakta sorgulanıyor - Gündemİstanbul Havalimanı'nda maymun çiçeği teyakkuzuUzman isimden maymun çiçeği virüsü hakkında önemli açıklama - GündemMaymun çiçeği virüsü hakkında kritik açıklamaBodrum'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu... - GündemBodrum'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu...Yaşlı adamın acı ölümü! Komşularının şüphesi üzerine ortaya çıktı... - GündemYaşlı adamın acı ölümü!Mahkemeden tartışmaya yol açan ‘topuk kanı’ kararı: Bakanlık devreye girdi, istinaf süreci başlatıldı - GündemSağlık Bakanlığı 'topuk kanı' kararını istinafa taşıdıKız kardeşine kötü davranan eniştesine kurşun yağdırdı - GündemKız kardeşine yapılanı duyunca katil oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...