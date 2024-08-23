Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesindeki operasyonlarına başarıyla devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından operasyona ilişkin bilgi ve görüntüler paylaşıldı.

ASOS, GARA, HAKURK VE METİNA'DA BÜYÜK OPERASYON

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Cesur, Kararlı ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!"