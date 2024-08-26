MİT'in öldürdüğü PKK'lı teröristler Hero Bahaddin ve Gülistan Tara'ya DEM Parti sahip çıktı: Türkiye bu saldırılarla ne yapmak istiyor?

Türkiye'nin Süleymaniye'de öldürdüğü PKK'lı teröristler Hero Bahaddin ve Gülistan Tara'ya sahip çıkan yine DEM Parti oldu. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Gülistan Kılıç Koçyiğit, terör operasyonlarını eleştirerek "Türkiye bu saldırılarla ne yapmak istiyor? Bu kaçıncı saldırı?" şeklinde konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Türkiye'nin öldürdüğü teröristleri savundu. SİHA saldırılarını hedef alan Koçyiğit, açıklamalarıyla gündem oldu. Teröristlerin öldürülmesi bir kez daha DEM Parti tarafından hedef oldu.

MECLİS'TE PKK'LI TERÖRİSTLERİ SAVUNDU

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamayla gündem oldu. Terör operasyonlarını hedef alan DEM'li Koçyiğit, öldürülen kişilerin PKK'lı teröristler olduklarını dile getirmeden sivil olduklarını iddia etti.

Türkiye'nin gazetecileri hedef aldığını savunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Birkaç gün önce Süleymaniye'de Türkiye'nin SİHA saldırıları sonrasında hayatını kaybeden Hero Bahaddin ve Gülistan Tara'yı anıyorum. Bir araç vuruldu ve o aracın içerisinde 2 gazeteci hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı." dedi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonları da eleştiren Koçyiğit, saldırıların amacını sorguladı.

PKK'lı Hero Bahadin ve Gülistan Tara'in öldürüldüğü operasyonları kınadıklarını ifade eden DEM Partili isim, "Buradan soruyoruz; bu SİHA saldırılarının gerekçesi nedir. Hiçbir şekilde yargılama yapılmadan, insanların binlerce kilometre havadan hedef gösterilerek sivil yerleşim yerlerinin, sivil araçların vurulmasının amacı nedir? Türkiye bu saldırılarla ne yapmak istiyor? Bu kaçıncı saldırı? Biz bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE SÜLEYMANİYE'DE YOK ETTİ

Terör örgütü PKK/KCK/YPG/ PYD'nin üst düzey isimlerini hedef alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Süleymaniye kırsalında başarılı bir operasyona daha imza attı.

Yapılan operasyonda teröristlerin içinde bulunduğu araç vuruldu ve PKK'lı Hero Bahaddin ve Gülistan Tara öldürüldü.