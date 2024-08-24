Irak'In kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen teröristlere operasyon düzenlendiğini duyurdu. Mehmetçik, 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere de yer verildi;

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"