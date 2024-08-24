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Irak'In kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen teröristlere operasyon düzenlendiğini duyurdu. Mehmetçik, 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Irak'In kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü - 1. Resim

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere de yer verildi;

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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