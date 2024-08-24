Irak'In kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen teröristlere operasyon düzenlendiğini duyurdu. Mehmetçik, 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonu hakkında açıklama yaptı.
Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere de yer verildi;
"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi