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Terörün 2 katlı sığınağı ele geçirildi! Hakkari'de PKK'ya ağır darbe

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Terörün 2 katlı sığınağı ele geçirildi! Hakkari&#039;de PKK&#039;ya ağır darbe

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristler tarafından kullanılan 2 katlı sığınak tespit edildi.. Operasyonda sığınak içindeki çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 katlı sığınakta mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 8 Ağustos'ta ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can (2024-119) Operasyonu" düzenlendi.

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Operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyeti sırasında tespit edilen 2 katlı sığınağa gizlenmiş 7 antitank roket mühimmatı, 3 AT4 (lav roketatar), 6 el bombası, 320 elektrikli fünye, 13 roketatar sevk fişeği, 5 el yapımı patlayıcı basma düzeneği, 170 biksi makineli tüfek fişeği, 5 tüp, 3 radyo, 6 RF alıcı-verici sistemi, akü, kütüklük, AK-47 şarjörü, 4 orta boy pil bloğu, 2 termal kıyafet, 5 kitap, ajanda, pil şarj aleti, fotoğraf ve kazma ele geçirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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