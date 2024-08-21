Terörün 2 katlı sığınağı ele geçirildi! Hakkari'de PKK'ya ağır darbe

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Ağustos 2024 22:29 - Güncelleme: 21 Ağustos 2024 22:33 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristler tarafından kullanılan 2 katlı sığınak tespit edildi.. Operasyonda sığınak içindeki çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.