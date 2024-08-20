MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Terörist Zilan Azak artık etkisiz!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'in Irak'ta düzenlediği operasyonda PKK/KCC üyesi Zilan Azak'ın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak’ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi.

MİT, sahadan intikal eden bilgilerin neticesinde adım adım takip ettiği terörist Zilan Azak’a yönelik operasyon kararı aldı. PKK/KCK mensubu Zilan AZAK’ın nokta yeri, MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi.

Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer alan terörist, MİT’in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

ZİLAN AZAK KİMDİR?

Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak, 2015 yılında, üniversite eğitimini yarıda bırakıp PKK/KCK saflarına katıldı. Irak/Gare’de silahlı eğitim aldı.

Hakkında teröre destek vermekten nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan Azak, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda faaliyet gösterdi.

Azak, örgüt yöneticileri tarafından son olarak istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dron faaliyetlerinde kullanılmak üzere görevlendirildi.