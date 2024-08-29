MİT temizledi DEM taziyeye gitti! Zeynep Oduncu yine terörist cenazesinde

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde propaganda sorumlularından Gülistan Tekik'i Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. Teröristin, DEM Parti Batman İl Başkanı'nın kardeşi olduğu ortaya çıktı. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu da teröristin ailesini ziyaret etti.

MİT'in öldürdüğü PKK'lı teröristler Hero Bahaddin ve Gülistan Tara'ya DEM Parti sahip çıktı: Türkiye bu saldırılarla ne yapmak istiyor?

MİT'in öldürdüğü PKK'lı teröristler Hero Bahaddin ve Gülistan Tara'ya DEM Parti sahip çıktı: Türkiye bu saldırılarla ne yapmak istiyor?

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından “Pelin Batman” kod adlı terörist Gülistan Tekik’i, Irak’ın Süleymaniye şehrinde nokta atışı operasyonla etkisiz hâle getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütüne 1998’de katılan ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranma/yakalama kaydı bulunan terörist Tekik’in, Irak’ın Süleymaniye şehrinde olduğu istihbaratını aldı.

NOKTA OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölücü terör örgütü PKK/KCK elebaşlarından Murat Karayılan’ın özel talimatıyla adına sahte kimlik düzenlendiği belirlenen Tekik, MİT tarafından takibe alındıktan sonra nokta operasyonla etkisiz hâle getirildi. Tekik’in, Süleymaniye’de Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) de desteğiyle terör örgütünün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yürüttüğü, örgüt ideolojisini yaymak ve örgüte katılımı artırmakla ilgili faaliyette bulunduğu tespit edildi.

DEM PARTİLİ İL BAŞKANININ KARDEŞİ ÇIKTI!

Kadın teröristin, DEM Parti Batman İl Başkanı'nın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

sosyal medyada paylaştı

Bu arada Kandil’in siyasi uzantısı DEM Parti’nin Milletvekili Zeynep Oduncu, terörist Tekik için Batman’da kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Zeynep Oduncu, cenazesinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Görüntüler büyük tepki topladı.

DAHA ÖNCE DE TERÖRİST CENAZESİNİ OMUZLADI

Oduncu daha önce de PKK’nın sözde sorumlularından “Eddesa Cejna” kod adlı terörist Ece Yılmaz’ın cenazesini taşırken görüntülenmişti.