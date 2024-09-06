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MİT'in saha ajanları buldu! YPG’nin sözde asayiş sorumlusu Metin Dinç öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
MİT&#039;in saha ajanları buldu! YPG’nin sözde asayiş sorumlusu Metin Dinç öldürüldü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin sözde Asayiş Genel Sorumlusu Dijwar Tekoşin kod adlı Metin Dinç, MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Uzun süredir listedeydi, yerini saha ajanları buldu...

Terörist Metin Dinç, MİT’in 2023 yılında düzenlediği bir operasyonla etkisiz hale getirilen sözde Asayiş Genel Sorumluları Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın ve Suriye Uyruklu Eymen Coli’nin yerine sözde Asayiş Genel Sorumlusu olarak görevlendirildi. 

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

MİT’in saha ajanlarının istihbari çalışmaları neticesinde Dinç’in Kamışlı’da olduğu tespit edildi. Alınan anlık istihbaratla hareketleri adım adım takip edilmeye başlanan Metin Dinç’e operasyon düzenlenmesi için uygun an beklendi. Dinç, uygun şartların oluşması ile düzenlenen nokta operasyonla Kamışlı merkezinde etkisiz hale getirildi. 

2 SENE IRAK'TA KALDI

Dijwar Tekoşin kod Metin Dinç, PKK/KCK Yurtsever Devrim Gençlik Hareketi (YDG-H) bünyesinde 2008 itibarıyla faaliyet göstermeye başladı. 2019 itibarıyla Suriye/Kahtaniye’de sözde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı. 2021’de Kuzey Irak’a geçerek 2023’e kadar örgütsel faaliyetlerine burada devam etti. Mart 2024’te Kamışlı’da gerçekleştirilen devir teslim töreniyle sözde Suriye Asayiş Genel Sorumlusu oldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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