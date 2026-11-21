Yunanistan, geçtiğimiz günlerde Ege'de Türk F-16'larını önlemek için savaş uçaklarını havalandırmıştı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ise hava trafik kontrol sistemlerindeki eksiklikleri nedeniyle Atina'yı Avrupa Birliği Adalet Divanı'na sevk etme kararı aldı. Brüksel, Yunanistan'ın iki yıldır yapılan uyarılara rağmen uçakların doğru şekilde tanımlanmasını sağlayan zorunlu teknolojiyi hayata geçirmediğini açıkladı.

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Avrupa Komisyonu, Yunanistan'ın hava trafik yönetimi ve seyrüsefer hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği kurallarını yerine getirmediğini açıklayarak Atina yönetimini Avrupa Birliği Adalet Divanı'na sevk etme kararı aldı.

Brüksel'den yapılan resmi açıklamaya göre Yunanistan, hava trafik kontrolörlerinin uçakları doğru şekilde tanımlamasını sağlayan zorunlu teknolojiyi henüz uygulamaya koymadı.

Komisyon, Aralık 2024 ve Aralık 2025'te gönderilen uyarılara rağmen Yunan makamlarının attığı adımların yetersiz kaldığını duyurdu.

AB'DEN ATİNA'YA HAVA TRAFİK KONTROLÜ DAVASI

Modern radar sistemleri, uçakların konum, irtifa, hız ve uçuş planı bilgilerini hava trafik kontrolörlerine aktararak uçuş güvenliğini artırıyor. Sistemlerin kullanılması, Yunanistan'ın diğer AB ülkeleriyle teknik uyumunu güçlendirmesi ve hava sahası kapasitesini artırması açısından da önem taşıyor.

Atina, Ege'deki hava trafik kuralları konusunda Türkiye'ye ihlal suçlamaları yöneltirken, Avrupa Komisyonu Yunanistan'ın kendi sivil hava trafik kontrol sistemindeki zorunlu uçak tanımlama teknolojisini uygulamadığını tespit etti.

İKİ YILDIR UYARILIYORDU! ATİNA'NIN ADIMLARI YETERSİZ BULUNDU

Avrupa Komisyonu, Yunanistan'a yönelik ihlal sürecini Aralık 2024'te başlattı.

İlk aşamada Atina yönetimine resmî ihtar mektubu gönderildi. Yunanistan'ın gerekli düzenlemeleri yapmaması üzerine Aralık 2025'te gerekçeli görüş iletildi.

Yunan makamları, Komisyon'a verdikleri yanıtta hava trafik sistemlerinin modernizasyonu konusunda ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Fakat Brüksel, söz konusu ilerlemenin AB mevzuatındaki zorunlulukları karşılamaya yetmediğine karar verdi.

Komisyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Komisyon, Yunan makamlarının kaydettiği ilerlemeyi kabul etmekle birlikte, çabaların Tüzük'te belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek için yetersiz kaldığını değerlendirmektedir."

Söz konusu sonucunda Yunanistan'ın Avrupa Birliği Adalet Divanı'na sevk edilmesine karar verildi.

AB'NİN YUNANİSTAN KARARI TÜRKİYE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Avrupa Komisyonu'nun kararı, Ege'de Türk savaş uçaklarının faaliyetlerini sürekli ihlal iddialarıyla gündeme taşıyan Yunanistan'ın kendi hava trafik altyapısını da tartışmaların merkezine yerleştirdi.

AB'nin Yunanistan'a açtığı dava FIR sınırlarıyla ilgili değil. Ancak FIR kapsamında verilen hava trafik hizmetlerinin teknik altyapısıyla ilişkili.

Yıllardır Ege'de uçuş güvenliği ve hava sahası ihlali suçlamaları üzerinden Türkiye'ye karşı diplomatik girişimlerde bulunan Atina, bu kez hava trafik kontrolünde zorunlu teknolojik yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa Birliği'nin yargı süreciyle karşı karşıya kaldı.

Üstelik karar, iki ülke arasında hava sahası ve Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) yetkileri konusunda uzun yıllardır devam eden anlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemde alındı.

Yunanistan, Ege'de karasuları 6 deniz mili olmasına rağmen ulusal hava sahasının 10 deniz miline kadar uzandığını savunuyor. Türkiye ise bu tek taraflı uygulamayı tanımıyor ve 6 ile 10 deniz mili arasındaki bölgeyi uluslararası hava sahası olarak kabul ediyor.

Türkiye, hava trafik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla belirlenen FIR sınırlarının Yunanistan'a uluslararası hava sahası üzerinde egemenlik hakkı vermediğini iletmişti.

TÜRK F-16'LARI İÇİN JET KALDIRDILAR

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan, Ege'deki FIR sorumluluğu ve hava sahası iddialarını gerekçe göstererek Türk F-16'larını önlemek amacıyla bölgeye savaş uçakları göndermişti.

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın (GEETHA) açıklamalarına göre, ikisi silahlı dört Türk F-16'sı ile beş insansız hava aracı Ege'de görev yaptı.

Yunan makamları, Türk hava unsurlarının dokuz kez hava trafik kurallarını, 10 kez de Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.

Atina'nın bu iddialarının ardından havalanan Yunan savaş uçaklarının, Midilli ile Sakız adaları arasındaki bölgede Türk F-16'larıyla karşı karşıya geldiği aktarıldı.

YUNANİSTAN'A PARA CEZASI VERİLECEK Mİ?

Avrupa Komisyonu'nun Yunanistan'ı Avrupa Birliği Adalet Divanı'na sevk etme kararı, ülkeye doğrudan para cezası verildiği anlamına gelmiyor.

Mahkemenin Yunanistan'ın AB hukukunu ihlal ettiğine karar vermesi halinde Atina yönetiminin söz konusu karara uyması gerekecek.

Yunanistan'ın mahkeme kararına rağmen yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Komisyon, ülkeyi yeniden Adalet Divanı'na sevk ederek mali yaptırım talebinde bulunabilecek.

Yaptırımlar, toplu para cezası veya günlük ödeme şeklinde uygulanabilecek.

Nihai karar ve muhtemel mali yaptırımların miktarı Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından belirlenecek.

Yunanistan'ın Türkiye ile yaşadığı deniz yetki alanları anlaşmazlığını gerekçe göstererek AB mevzuatından doğan sorumluluklarını yerine getirmemesi, Avrupa Birliği yargısı tarafından geçerli bir mazeret olarak kabul edilmemişti.

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE GEREKÇESİNİ KABUL ETMEMİŞTİ

Öte yandan benzer bir yaptırım süreci, Yunanistan'ın 2014/89 sayılı Deniz Mekansal Planlama Direktifi'ni ihlal etmesi nedeniyle de gündeme gelmişti. Avrupa Birliği Adalet Divanı, 27 Şubat 2025 tarihli kararıyla Yunanistan'ın AB hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmetmişti.

Söz konusu direktif, AB üyesi ülkelerin 31 Mart 2021'e kadar deniz mekansal planlarını hazırlamalarını ve yayımlanmalarından itibaren üç ay içerisinde Avrupa Komisyonu ile ilgili diğer üye devletlere iletmelerini zorunlu kılıyordu.

Ancak Yunanistan, yükümlülüklerini yerine getirememesine gerekçe olarak Türkiye ile arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma bulunmamasını göstermişti.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ise bu savunmayı kabul etmemiş, üçüncü bir ülkeyle deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin ikili anlaşmanın bulunmamasının, Yunanistan'ın AB hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesini haklı kılamayacağına karar vermişti.

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