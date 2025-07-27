Türk kadın girişimciden dünyada bir ilk! 15 ülke kapıda sıraya girdi

Şirket, aralarında Almanya, Norveç, Katar ve Rusya’nın da bulunduğu yaklaşık 15 ülkenin ordusuna üretim yapıyor.

TÜRKİYE'DEN KATAR'A SERİNLETİCİ, NORVEÇ'E SOĞUK İKLİM ÜNİFORMASI

1994 yılında uyku tulumu üretimiyle yola çıkan Nunatak, son 10 yılda askeri teknik tekstil ürünlerine yoğunlaşarak, farklı iklim koşullarına uygun giysiler geliştirdi.

Şirketin ürettiği kıyafetler; sıcak iklimler için Katar’da, aşırı soğuklar içinse Norveç ve İsveç’te kullanılıyor.

Fatma Şahin İşler, yaptığı açıklamada, "Kendi askerimizin en iyisini kullanması için çaba harcıyoruz ama aynı zamanda bu ürünleri yabancı ülke ordularına da sunuyoruz" dedi.

YANMAZ, BIÇAK GEÇİRMEZ, TAKTİK TAKIM ELBİSE TÜRKİYE'DE İLK

IDEF 2025 fuarında ilk kez tanıtılan taktik takım elbise ile ilgili konuşan İşler, ürünün kumaşının yanmaz ve bıçaklı saldırılara karşı dayanıklı olduğunu belirtti. "Ceketin her iki tarafında faraday kafesi var. Toplantıya girerken cep telefonunu koyarak sinyali kesebiliyorsunuz. İç tasarımda ise şarjör ve silah gizleme bölmeleri mevcut" ifadelerini kullandı.

Takım elbisenin tüm kalite belgelerinin tamamlandığını aktaran İşler, "Yakın zamanda seri üretime geçeceğiz. Yurt dışında özellikle yönetici düzeyindeki kişilerden ciddi ilgi var" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNE KATKI

Nunatak, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere AFAD ve diğer kamu kurumlarına da üretim sağlıyor. Şirketin ürün yelpazesinde termal içliklerden çadırlara, arama kurtarma ekipmanlarından su geçirmez askeri üniformalara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

İşler, "Yüksek teknolojik ürünler üretiyoruz. Askerin konforunu artırıp, sahadaki ihtiyaçlarını azaltacak çözümler geliştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

IDEF 2025’te yabancı katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten İşler, fuardan memnun ayrıldıklarını sözlerine ekledi.

Teknik tekstil uzmanı Türk kadın girişimci Fatma Şahin İşler'in kurucusu olduğu Nunatak Teknik Tekstil ve Dış Ticaret AŞ, geliştirdiği ileri teknolojili askeri ekipmanlarla uluslararası pazarda öne çıkmaya devam ediyor.