Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi anlatan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Avrupa ile Türkiye'nin test kapasitesini karşılaştırdı. Bir günde 20 farklı hava aracıyla test gerçekleştirebildiklerini söyleyen Bayraktar, "Bütün Avrupa'nın bir yılda yaptığı yeniliği ve testi biz bir günde yapıyoruz" dedi.

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Türkiye'nin ilk milli insansız hava aracı programının resmi denemelerine ev sahipliği yapan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 21 yıl sonra Türk savunma sanayiinin iki önemli ismini bir araya getirdi.

TUSAŞ tarafından düzenlenen Mühendislik Konferansı'nda Genel Müdür Mehmet Demiroğlu'nun sorularını cevaplayan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin dünya genelindeki konumundan üretim kapasitesine, yeni nesil teknolojilerden yolcu uçağı geliştirme kabiliyetine kadar önemli açıklamalarda bulundu.

Türk savunma sanayii dünyaya parmak ısırtıyor! Selçuk Bayraktar duyurdu: Avrupa'nın 1 yıllık işini 1 günde bitiriyoruz

21 YIL ÖNCESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bayraktar Mini İHA'nın ilk resmi denemelerinin 2005 yılında aynı yerleşkede gerçekleştirildiğini hatırlatan Bayraktar, o günleri şöyle anlattı:

"Bundan yaklaşık 21 sene önce ülkemizin ilk milli İHA programı, Bayraktar Mini İHA'nın devlet huzurundaki resmi denemelerini burada yapmıştık. Ben de o dönemde bir araştırma görevlisiydim yurt dışında, MIT'de. Hiç unutmuyorum o günü. Hiç uyumadan gelmiştik."

İlk platformun tamamen yerli mühendislikle geliştirilmesine ve o dönem koydukları hedefe değinen Bayraktar, "Gövdesiyle, elektroniğiyle, aviyoniğiyle, yazılımıyla milli olan tek platformdu ve tek başarılı olabilen platformdu. İşte orada diyorum ki destek olunursa beş senede dünya lideri oluruz bu alanda" diye konuştu.

Türk savunma sanayii dünyaya parmak ısırtıyor! Selçuk Bayraktar duyurdu: Avrupa'nın 1 yıllık işini 1 günde bitiriyoruz

"40 ÜLKEDE FAALİYETİMİZ VAR"

Türkiye'nin insansız hava araçlarında bugün ulaştığı seviyeyi anlatan Bayraktar, şirketin küresel üretim ve ihracat kapasitesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Allah'a şükür bugün Türkiye bu alanda dünya lideri. Özellikle Baykar şu anda büyük insansız hava araçlarında dünyadaki en büyük üretici. Bütün gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan kazanıyor. 40 ülkede faaliyetimiz var."

"BÜTÜN AVRUPA'NIN BİR YILDA YAPTIĞINI BİZ BİR GÜNDE YAPIYORUZ"

Baykar'ın çalışma modelini Formula 1'e benzeten Bayraktar, "Baykar insansız hava araçları alanında çalışıyor. Bütün gücünü de hızlı inovasyondan, Formula 1 gibi hızlı çalışan, çok hızlı deneme yapan, yenilik üreten yönünden alıyor" dedi.

Avrupa ile Türkiye'nin test kapasitesini de karşılaştıran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün içinde belki 20 farklı test yapıyoruz. 20 farklı hava aracıyla... Hatta ben şöyle diyorum: Bütün Avrupa'nın bir yılda yaptığı yeniliği ve testi biz bir günde yapıyoruz Baykar'da."

"ADETA HANGARDA YATIP KALKIYORLAR"

ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK ile yürütülen ortak çalışmalara da değinen Bayraktar, "Onlar bizlerle beraber adeta hangarda yatıp kalkıyorlar. Her gün yeni bir mühimmat, yeni bir elektronik harp sistemi, yeni bir yazılım, yeni bir özellik deneyebiliyoruz" dedi.

DÜNYADAKİ SAVAŞLARA İŞARET ETTİ

Türkiye'nin ve dost ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için üretim kapasitesinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini söyleyen Bayraktar, dünyadaki savaşlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dileğimiz, muradımız ne? Savaşın çıkmaması. İnsanlık bu tarafa doğru savruluyor. İşte hemen dibimizde soykırım devam ediyor. Bütün kurallarıyla bir medeniyet anlayışının, insanlığın müktesebatının yıkıldığını görüyoruz. İşte bebekleri dahi öldüreceğim diyen, bana bunu emredildi diyen bir anlayış görüyorsunuz."

Bayraktar, Türk savunma sanayiinin üstlendiği sorumluluklara ilişkin ise "Ülkemizin tam bağımsızlığı adına çalışan neferler olarak büyük vazifeler düştüğünü değerlendiriyorum" dedi.

YOLCU UÇAĞI ÜRETİMİ İÇİN TUSAŞ'I İŞARET ETTİ

Türkiye'nin insanlı hava aracı geliştirmedeki kabiliyetlerine dikkat çeken Bayraktar, bu alandaki tek adresin TUSAŞ olduğunu belirterek, "Şimdi Türkiye'de insanlı bir hava aracını yapabilecek bir tek müessese var. O da TUSAŞ. Başka da müessesemiz yok" ifadelerini kullandı.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın yanı sıra kargo ve yolcu uçağı üretiminden de söz eden Bayraktar, "Bu askeri bir araç da olabilir, kargo uçağı da olabilir. İşte KAAN, çok gelişmiş beşinci nesil bir savaş uçağı da olabilir. Günün birinde yolcu uçağı yapacak noktaya gelecek olsak, aslında geldik de bir anlamda." dedi.

Yolcu uçağı üretiminde ticari sürdürülebilirliğin sağlanmasının önemine işaret eden Bayraktar, TUSAŞ'ın mevcut üretim altyapısına atıfta bulunarak "Zaten uçak gövdeleri yapıyorsunuz halihazırda" diye ekledi.

YAPAY ZEKADA YENİ BİR ÇAĞA İŞARET ETTİ

Yapay zekanın küresel ölçekte yol açtığı teknolojik dönüşüme de değinen Bayraktar, yaşanan süreci tarihsel kırılmalarla kıyaslayarak şunları kaydetti:

"Matbaa icat oldu, buhar makinesi icat oldu gibi bir durumla karşı karşıyayız. Matbaa icat oldu, artık katiplik yok. Güzel yazı yazanlar halen daha var ama matbaa makinesi çok daha hızlı bir şekilde bilgiyi yayabiliyor. Katipliğe değil belki dizgiye odaklanmak lazım. Şiir yazmaya odaklanmak lazım. Fikir üretmeye odaklanmak lazım. Özel yeteneklerin şu an daha da değerli olduğunu düşünüyorum geçmişe göre."

Genç mühendislere gelecek vizyonu çizen Bayraktar, "Bugün meydana gelen değişimlere değil de yarın meydana gelecek değişimlere odaklanmaları gerektiğini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Türk savunma sanayii dünyaya parmak ısırtıyor! Selçuk Bayraktar duyurdu: Avrupa'nın 1 yıllık işini 1 günde bitiriyoruz

"NE YAPTIĞINIZDAN DAHA ÖNEMLİSİ NASIL YAPTIĞINIZ"

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gençlere verdiği tavsiyeleri de paylaşan Bayraktar, üretim felsefesinin temelini "Ne yaptığınızdan daha önemlisi nasıl yaptığınız. Ondan da daha önemlisi neden yaptığınız" şeklinde yorum yaptı.

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜNDEN KIZILELMA MESAJI

Panelin kapanışında söz alan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise Türk savunma sanayiinin üstlendiği tarihi sorumluluğa vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin savunma sektörüne, TUSAŞ'a ve Baykar'a, vakıf şirketlerimize, hepimize çok artarak devam eden, çok büyük yükler ve sorumluluklar düşüyor. Bizler bunların farkındayız. Farkında olmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Yola devam, durmak yok. KIZILELMA'ya devam"

BAYRAKTAR'A HALEP VE KAAN TEMALI ÖZEL HEDİYE

Programın sonunda TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Selçuk Bayraktar'a tarihi bir fotoğraf ile Milli Muharip Uçak KAAN'ın aynı kompozisyonda buluşturulduğu özel bir tablo takdim etti.

Tabloda, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında Halep Kalesi önünde Osmanlı askerleri ve Halep Askeri Rüşdiyesi öğrencilerinin bir araya gelerek "VATAN" kelimesini oluşturduğu tarihi kareye yer verildi.

Osmanlı dönemine ait fotoğrafın Türkiye'nin milli havacılık projesi KAAN ile bir araya getirildiği eser, programda katılımcılara da tanıtıldı.

Selçuk Bayraktar ise TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'na, geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın maketini hediye etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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