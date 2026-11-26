Türk vatandaşlarına bir Avrupa ülkesinden daha vize engeli! Doğrudan randevuyu kapattılar, 48 saat şartı geldi
Türk vatandaşlarının Avrupa'ya seyahatlerinde yaşadığı vize randevusu sorununa bir yenisi eklendi.
SchengenVisaInfo'nun haberine göre İsveç'in vize işlemlerini yürüten VFS Global, 25 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe giren uygulamanın ayrıntılarını duyurdu.
Fransa ve Danimarka'nın ardından İsveç de Türkiye'deki turist vizesi başvurularında bekleme listesi uygulamasına geçti.
Yeni sistemde başvuru sahipleri doğrudan randevu tarihi seçemeyecek, kendilerine gönderilecek e-postayı bekleyecek. Randevunun onaylanması için ise yalnızca 48 saat süre tanınacak.
RANDEVU ALMAK İÇİN E-POSTA BEKLEYECEKLER
İsveç'e turistik amaçla seyahat etmek isteyenlerin öncelikle VFS Global üzerinden hesap oluşturması ve bekleme listesine kaydolması gerekecek.
Kayıt işleminin doğrulanmasının ardından başvuru sahiplerine referans numarası içeren bir e-posta gönderilecek. Uygun bir randevu tarihi açıldığında ise sistem otomatik olarak rezervasyon bağlantısı gönderecek.
Başvuru sahiplerinin randevuyu onaylamak ve hizmet bedelini çevrim içi ödemek için 48 saati olacak. Her başvuru sahibine yalnızca bir randevu tahsis edilecek.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'daki VFS merkezlerini kapsayan uygulama, yalnızca kısa süreli turist vizeleri için geçerli olacak. İş seyahati ve aile ziyareti gibi diğer kategorilerde mevcut randevu sistemi devam edecek.
NE KADAR BEKLEYECEKLERİ BELLİ DEĞİL
VFS Global'in duyurusunda başvuru sahiplerinin ne kadar süre bekleyeceğine veya uygulamanın ne zaman sona ereceğine dair bilgi verilmedi.
Avrupa Birliği Vize Kodu'nun 9. maddesi ise vize randevularının kural olarak talep tarihinden itibaren iki hafta içerisinde gerçekleştirilmesini öngörüyor.
FRANSA VE DANİMARKA DA AYNI ADIMI ATMIŞTI
Türkiye'deki vize başvurularında bekleme listesi uygulamasını Fransa 15 Ekim'de, Danimarka ise 17 Kasım'da başlatmıştı.
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği, kararına gerekçe olarak Türkiye'den gelen yoğun turistik vize başvurularını göstermişti.
Üç Avrupa ülkesi, 2025 yılında Türkiye'den toplam 209 bin 293 vize başvurusu aldı.
İSVEÇ HER DÖRT BAŞVURUDAN BİRİNDEN FAZLASINI REDDETTİ
Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye'den İsveç'e yapılan vize başvurularının sayısı 2025 yılında 21 bin 661'e ulaştı. Başvuru sayısı 2019'a kıyasla yüzde 82,3 arttı.
İsveç'in Türkiye'deki vize ret oranı yüzde 26,73 olarak gerçekleşirken, tüm Schengen ülkelerinin Türkiye'deki ortalama ret oranı yüzde 14,59 oldu.
İsveç, Türkiye'den yapılan 5 bin 742 vize başvurusunu reddetti. Reddedilen başvurular için ödenen vize ücretlerinin ise yaklaşık 517 bin avro olduğu hesaplandı.
TÜRKİYE'DEN SCHENGEN VİZESİNE REKOR BAŞVURU
Türkiye, 2025 yılında 1 milyon 268 bin 376 başvuruyla Çin'in ardından dünyada en fazla Schengen vizesi başvurusu yapılan ikinci ülke oldu.
Türkiye'den İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya'ya yapılan vize başvuruları ise 2019'daki 26 bin 509 seviyesinden 2025 yılında 87 bin 270'e yükseldi.