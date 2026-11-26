İSVEÇ HER DÖRT BAŞVURUDAN BİRİNDEN FAZLASINI REDDETTİ

Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye'den İsveç'e yapılan vize başvurularının sayısı 2025 yılında 21 bin 661'e ulaştı. Başvuru sayısı 2019'a kıyasla yüzde 82,3 arttı.

İsveç'in Türkiye'deki vize ret oranı yüzde 26,73 olarak gerçekleşirken, tüm Schengen ülkelerinin Türkiye'deki ortalama ret oranı yüzde 14,59 oldu.

İsveç, Türkiye'den yapılan 5 bin 742 vize başvurusunu reddetti. Reddedilen başvurular için ödenen vize ücretlerinin ise yaklaşık 517 bin avro olduğu hesaplandı.