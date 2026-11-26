Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendiği maçın ardından sarı-lacivertli takımın teknik patronu Emre Belözoğlu ile İngiltere yayıncısı CBS Sports'un muhabiri arasında renkli bir sohbet yaşandı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-0'lık Shakhtar Donetsk galibiyeti sonrası CBS Sports yayınında, Jamie Carragher ve Micah Richards'ın dans görüntülerini izledi. Muhabir, deneyimli çalıştırıcıya Richards ve Carragher'dan hangisini daha başarılı bulduğunu sordu.

"CARRAGHER SAHADA ÇOK AGRESİF"

Sporx'in aktardığına göre; tercihini 1996-2013 yılları arasında Liverpool forması giyen Carragher'dan yana kullanan Belözoğlu, "Carragher, her zaman. Carragher sahada normalde çok agresif ama şimdi harika" dedi. Muhabir ise Carragher'ın bir baba gibi dans ettiğini, Richards'ın daha enerjik olduğunu söyledi.

Emre Belözoğlu, CBS Sports yayınında

"KAZANIRSAK TÜRK USULÜ DANS EDEBİLİRİM"

Belözoğlu'nun "Ben böyle dans edebilirim" demesi üzerine muhabir, Fenerbahçe'nin hocasını dans etmeye davet etti. "Yok, yok… Daha ilk maçım" diyerek gülen Belözoğlu, "Ama bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak Türk usulü dans edebilirim" ifadelerini kullandı.

Muhabirin, "Bir gün CBS'te yorumcu olursan senin de dans etmen gerekir" sözlerine Belözoğlu, gülerek "Evet" karşılığını verdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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