Hindistan'da düzenlenen 57. Uluslararası Film Festivali'nde "Rahma" filmiyle Gandhi Madalyası kazanan Türk yönetmen Faysal Soysal, ödülü Gazze'deki çocuklara ithaf ederek dünya sahnesinde soykırımı haykırdı. Gazze gerçeğinin uluslararası platformda yüzlerine vurulmasıyla paniğe kapılan İsrail'in Orta-Batı Hindistan Başkonsolosu Yaniv Revach, hazımsızlıkla törene saldırdı.

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Hindistan'ın Goa kentinde düzenlenen 57. Uluslararası Film Festivali'nin (IFFI) kapanış törenine Türk yönetmen Faysal Soysal'ın Gazze çıkışı damga vurdu. Yönetmenliğini üstlendiği Rahma filminin ICFT-UNESCO Gandhi Madalyası'na layık görülmesinin ardından, törene katılamayan Soysal'ın mesajını ödülü teslim alan görüntü yönetmeni Emre Pekakır salondakilere okudu.

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DÜNYA SAHNESİNDE SOYKIRIMI YÜZLERİNE VURDU

Soysal, gönderdiği mesajda Gazze'de yaşanan vahşeti ve küresel güçlerin ikiyüzlü sessizliğini hedef aldı:

"Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor; çocuklar açlıkla, hastaneler bombalarla yok ediliyor. Siyasetçiler korku ve kişisel çıkarları yüzünden sessizliği seçse de vicdan sahibi insanlar sokaklarda ve susmayı reddediyor."

Kazandığı madalyayı Filistin halkına, özellikle de Gazze'deki çocuklara ithaf eden Türk yönetmen, ödülün "Filistin'de kaybettiğimiz insanlığın yeniden doğuşunu" temsil etmesini umduğunu dile getirdi.

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İSRAİLLİ BAŞKONSOLOS HAZIMSIZLIKLA SALDIRDI

Gazze'deki katliamların hatırlatılmasını hazmedemeyen İsrail'in Orta-Batı Hindistan Başkonsolosu Yaniv Revach, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda töreni "gasp girişimi" olarak niteleyerek panikle karalama kampanyasına girişti. Revach, sinema platformunun siyasileştirildiğini öne sürerek Hint sinema camiasını açıklamaya karşı çıkmaya çağırdı.

Paylaşımında köşeye sıkışan İsrailli diplomat, Ermenistan'ın bile anayasasından çıkarmaya hazırlandığı sözde 1915 olayları iddialarını gündeme getirerek konuyu saptırmaya çalıştı.

Revach ayrıca sinemacıları Hindistan ile İsrail arasındaki ilişkilere zarar vermeye çalışmakla suçladı.

Türk yönetmen Hindistan ve İsrail'in kabusu oldu! Tel Aviv feryat etti: İki ülkenin arasını Türkler bozuyor

TÜRK YÖNETMENİN FİLMİ JÜRİDEN TAM NOT ALDI

Faysal Soysal'ın yönetmenliğini üstlendiği "Rahma", Şanlıurfa'da yaşayan ve çocuk sahibi olmakta zorlanan arkeolog Meryem'in, dokuz yaşındaki Suriyeli yetim Rahma ile tanışmasının ardından değişen hayatını konu alıyor.

Festival jürisi, insani hikayesi, empati duygusu ve anlatımındaki duyarlılık nedeniyle filmi ICFT-UNESCO Gandhi Madalyası'na layık gördü.

Filmi "son derece başarılı bir eser" olarak nitelendiren jüri, Deniz Işın ve genç oyuncu Nagam Bire'nin performanslarını da övdü.

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FESTİVAL DİREKTÖRÜ: SİNEMA SESİ DUYULMAYANLARIN SESİ OLMALI

"Sınır Tanımayan Hikayeler" temasıyla düzenlenen festivalin direktörü Ashutosh Gowariker de kapanış töreninde sinemanın toplumsal rolüne değindi.

Gowariker, "Sinema her zaman cevap vermek zorunda değildir. Bazen sorular sormalıdır. Bazen topluma ayna tutmalıdır. Bazen sesi duyulmayanların sesi olmalıdır. Ve bazen de bize sadece ortak insanlığımızı hatırlatmalıdır" ifadelerini kullandı.

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