2026 yılında yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık ayındaki duraklarından biri Libya olacak. 8-9 Aralık'ta düzenlenecek 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Trablus'a gitmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri ve Libya'nın siyasi birliğine yönelik diplomatik girişimleri açısından önem taşıyor.

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NATO Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) gibi önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Türkiye, 2026 yılını yoğun bir diplomasi trafiğiyle kapatmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık ayındaki diplomasi takviminde ise Libya ve ABD'de düzenlenecek iki önemli zirve bulunuyor.

Türkiye-Afrika Zirvesi için geri sayım başladı! 15 yıl sonra bir ilk olacak

UZUN YILLAR SONRA LİBYA'YA TARİHİ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8-9 Aralık'ta düzenlenecek 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Libya'nın başkenti Trablus'a gitmesi bekleniyor.

Uzun yıllar sonra Libya'ya gerçekleştireceği ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyan programda Türkiye-Afrika ilişkilerinin yanı sıra Libya'daki siyasi süreç de ele alınacak.

Zirvenin savunma sanayisi, enerji, tarım, ticaret ve lojistik alanlarında yeni iş birliği anlaşmalarının önünü açması bekleniyor.

Türkiye-Afrika Zirvesi için geri sayım başladı! 15 yıl sonra bir ilk olacak

ANKARA LİBYA'NIN HEM DOĞUSUYLA HEM BATISIYLA TEMASTA

Türkiye'nin 2019 yılında Trablus yönetimine verdiği askeri ve siyasi desteğin ardından Libya'nın doğusundaki yönetimle de ilişkilerini geliştirmesi, ülkedeki diplomatik konumunu güçlendirdi.

Ankara, Libya'nın doğusu ve batısı arasındaki siyasi ayrılığın sona erdirilmesi, devlet kurumlarının birleştirilmesi ve ülkede ortak bir yönetim yapısının oluşturulması için girişimlerini sürdürüyor.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ VE DENİZ YETKİ ALANLARI

Türkiye'nin Libya'nın iki tarafıyla geliştirdiği ilişkiler askeri ve diplomatik alanda da karşılık buldu.

EFES-2026 Tatbikatı'na Libya'nın doğusundan ve batısından askerler birlikte katılırken, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı da Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trablus ziyareti, Ankara'nın Libya'nın siyasi birliğinin sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerinin devamı niteliğinde olacak.

YILIN SON ZİRVESİ ABD'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya ziyaretinin ardından 14-15 Aralık'ta ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

Dünya ekonomisinin geleceği, küresel ticaret ve ekonomik reformların ele alınacağı G20 Zirvesi, Erdoğan'ın 2026 yılındaki zirveler turunun son durağı olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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