Türkiye Avrupa'ya ray döşedi! Bulgar basını o bölgeye dikkat çekti

Türkiye'nin Avrupa'ya uzanan demir yolu ağında kritik eşik aşılırken, proje komşu Bulgaristan'da da gündem oldu. Bulgar basını, Çerkezköy'den Kapıkule'ye uzanan 153 kilometrelik hattın tamamlanmasını okuyucularına duyururken, yeni bağlantının Türkiye ile Avrupa arasındaki yolcu ve yük taşımacılığındaki rolüne işaret etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye'nin demir yolu yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Ülkenin dört bir yanını hızlı tren ağlarıyla birbirine bağlayan projeler sürerken, rotanın önemli ayaklarından biri bu kez Avrupa sınırına ulaştı.

Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye'nin demir yolu ağı Bulgaristan sınırına kadar uzandı.

Türkiye Avrupaya ray döşedi! Bulgar basını o bölgeye dikkat çekti

BULGAR BASINI TÜRKİYE'NİN AVRUPA HAMLESİNİ YAZDI

Bulgaristan merkezli Novinite, Türkiye'nin demir yolu yatırımlarını gündemine taşıdı.

Gazete, 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin tamamlandığını aktararak hattın yalnızca Türkiye'nin iç ulaşım ağı açısından değil, Bulgaristan ve Avrupa bağlantısı bakımından da önem taşıdığını yazdı.

Novinite haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Demiryolu bağlantısının, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki yolcu seyahatlerinin yanı sıra Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki yük trafiğine hizmet etmesi ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ana kara ve demiryolu güzergahlarından birine bağlanması bekleniyor."

Türkiye Avrupaya ray döşedi! Bulgar basını o bölgeye dikkat çekti

TÜRKİYE'NİN HIZLI TREN AĞI AVRUPA SINIRINDA

Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar uzanan yeni kesim 153 kilometre uzunluğunda. Hem yolcu hem de yük taşımacılığı için inşa edilen hat, saatte 200 kilometre hıza uygun olarak tasarlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin ulaştığı noktayı, "Yüksek hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar uzatıyoruz" sözleriyle açıklamıştı.

Türkiye Avrupaya ray döşedi! Bulgar basını o bölgeye dikkat çekti

Hattın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne de hızlı tren ağına dahil edilecek.

İSTANBUL'DAN AVRUPA'YA UZANACAK

Çerkezköy-Kapıkule kesimi, İstanbul'u Bulgaristan sınırına ulaştıracak daha büyük Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin önemli bölümünü oluşturuyor.

Halkalı-Kapıkule hattının tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresinin 4 saatten yaklaşık 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşmesi hedefleniyor.

Hat aynı zamanda Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu üzerinden Asya'dan gelen demir yolu trafiğinin Avrupa'ya aktarılmasında önemli bir bağlantı oluşturacak.

"BULGARİSTAN ÜZERİNDEN AVRUPA'YA"

Bulgar basını, projenin Türkiye'nin Avrupa ile demir yolu bağlantısındaki önemini öne çıkardı. Novinite şu değerlendirmeye yer verdi:

"Demiryolu bağlantısının, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki yolcu seyahatlerinin yanı sıra Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki yük trafiğine hizmet etmesi ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ana kara ve demiryolu güzergahlarından birine bağlanması bekleniyor."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala