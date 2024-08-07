Türkiye, haftalarca susuz kalan Kosovalıların imdadına yetişti

Kosova'nın Prizren bölgesinde yaşayanlar sıcak havada haftalarca susuz kaldı. Bölge insanının yardım çığlıklarına Türkiye kulak verdi. Türk askeri, kısa sürede bölgeye su ulaştırmayı başardı.

Kosova'nın Prizren bölgesinde bir haftadır kesik olan sular nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Kosovalıların yardımına bölgede görevli olan Türk askeri yetişti. Kosova'nın Prizren bölgesinde bir haftadır kesik olan sular ve sıcak havalar nedeniyle halk zor günler yaşıyor.

SUSUZ KALANLARIN İMDADINA YETİŞİLDİ

Su sorunu yaşayan Kosovalıların yardımına bölgede görevli olan Türk askeri yetişti. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nın konuşlu olduğu bölgede su sorunu yaşayan vatandaşlara, kışlanın nizamiyesine çekilen hortum yardımı ile su dağıtımı yapılıyor.

Kosovalılar yanlarında getirdikleri kapları ve bidonları suyla doldurarak evlerine taşıyor. Kışladan su dolduran bir Kosovalı, bir haftadır suların kesik olduğunu belirterek, Türk askerine teşekkür etti.