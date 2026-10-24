Türkiye ile KKTC arasında saat farkı değişiyor! İşte yeni düzen

KKTC'de yaz saati uygulaması bu gece sona eriyor. 25 Ekim Pazar günü saat 04.00'te saatler 1 saat geri alınacak. Türkiye'de saat değişikliği yapılmayacağı için iki ülke arasındaki zaman farkı 1 saate çıkacak.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 29 Mart 2026'da başlayan yaz saati uygulaması, 25 Ekim Pazar günü sabaha karşı sona erecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi kapsamında saatler, 25 Ekim Pazar günü saat 04.00'te 03.00'e alınacak.

ZAMAN FARKI 1 SAATE ÇIKACAK

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması devam edeceği için saatler geri alınmayacak. Böylece 25 Ekim'den itibaren Türkiye ile KKTC arasında 1 saatlik zaman farkı oluşacak. Türkiye'de saatler KKTC'ye göre 1 saat ileride olacak.

Kış saati uygulamasıyla birlikte KKTC'de sabah saatlerinde gün ışığından daha erken yararlanılması hedefleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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