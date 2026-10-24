Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Türkiye ile KKTC arasında saat farkı değişiyor! İşte yeni düzen

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Türkiye ile KKTC arasında saat farkı değişiyor! İşte yeni düzen
Başlık ResmiTürkiye ile KKTC arasında saat farkı değişiyor! İşte yeni düzen

KKTC'de yaz saati uygulaması bu gece sona eriyor. 25 Ekim Pazar günü saat 04.00'te saatler 1 saat geri alınacak. Türkiye'de saat değişikliği yapılmayacağı için iki ülke arasındaki zaman farkı 1 saate çıkacak.

Kaydet
|

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 29 Mart 2026'da başlayan yaz saati uygulaması, 25 Ekim Pazar günü sabaha karşı sona erecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi kapsamında saatler, 25 Ekim Pazar günü saat 04.00'te 03.00'e alınacak.

ÖNERİLEN HABERLER
KKTC
DÜNYA

KKTC'de bir bebeğin öldüğü skandal! 'Alkollü mama' davası ertelendi

ZAMAN FARKI 1 SAATE ÇIKACAK

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması devam edeceği için saatler geri alınmayacak. Böylece 25 Ekim'den itibaren Türkiye ile KKTC arasında 1 saatlik zaman farkı oluşacak. Türkiye'de saatler KKTC'ye göre 1 saat ileride olacak.

Kış saati uygulamasıyla birlikte KKTC'de sabah saatlerinde gün ışığından daha erken yararlanılması hedefleniyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.