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Türkiye ile Yunanistan arasında yeni tur! Güven artırıcı önlemler masaya yatırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye ile Yunanistan arasında yeni tur! Güven artırıcı önlemler masaya yatırıldı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında 'güven artırıcı önlemlerin' ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde uzun yıllar sonra normalleşme çabaları sürüyor. Yunanistan'ın Ege'de Deniz Parkı projesiyle ilişkiler yeniden gerilirken, iki ülke temsilcileri bugün Atina'da bir araya geldi. 

TÜRKİYE-YUNANİSTAN ARASINDA ÖNEMLİ TOPLANTI

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu. Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilen toplantıda  'güven artırıcı önlemlerin' ele alındı.

GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER MASADA

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, büyükelçiler, üst düzey askeri yetkililer ve diğer yetkililer yer aldı. Toplantıda, taraflar bu yıl boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri yeniden değerlendirerek, 2025 yılı uygulama planını ele aldı. Toplantının olumlu bir havada gerçekleştiği aktarılarak, bir sonraki toplantının Türkiye’de düzenleneceği belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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