Türkiye'de gün yüzüne çıktı, İsrail basını peşine düştü! Büyük İskender'in askerleri mi bulundu?

Türkiye'de yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan antik mezarlar İsrail basınının gündemine girdi. The Jerusalem Post, bölgede tespit edilen 30 mezardan bazılarının Büyük İskender'in askerlerine ait olabileceğini yazdı.

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Anadolu'nun binlerce yıllık köklü geçmişini gün ışığına çıkaran arkeolojik kazılar uluslararası kamuoyunun yakın markajında yer alırken, Türkiye'den gelen son keşifler bu kez İsrail basınında geniş yankı uyandırdı.

The Jerusalem Post, antik kentin liman bölgesine yakın nekropolde gün yüzüne çıkarılan mezarları manşetine taşıyarak, buluntuların Büyük İskender'in ordusuyla bağlantılı olabileceği yönündeki ihtimali gündeme getirdi.

Türkiyede gün yüzüne çıktı, İsrail basını peşine düştü! Büyük İskenderin askerleri mi bulundu?

30 ANTİK MEZAR TESPİT EDİLDİ

Türkiye'deki antik kentin limanına en yakın nekropol alanında yürütülen kurtarma kazılarında en az 30 kaya oyma ve sandık tipi mezar tespit edildi. Bunlardan 10'u şu ana kadar tamamen gün yüzüne çıkarıldı.

Doğrudan yamaçlara oyulan mezarların dar koridorlar ve merdivenlerle mezar odalarına bağlandığı belirlendi. Odalarda cenazelerin yerleştirildiği taş platformların bulunduğu aktarıldı.

Sandık tipi mezarların ise kireç harcıyla tamamlandığı, bazı mezarlardaki dekoratif rozet motiflerinin günümüze kadar ulaştığı belirtildi. Nekropolde ayrıca pişmiş toprak lahitlere rastlandı.

Türkiyede gün yüzüne çıktı, İsrail basını peşine düştü! Büyük İskenderin askerleri mi bulundu?

BÜYÜK İSKENDER'İN ASKERLERİ Mİ?

Kazı Başkanı Doç. Dr. Faris Demir, nekropolün MÖ 323 ile MÖ 31 yılları arasındaki Helenistik döneme tarihlendiğini aktarmıştı.

Alanın Roma döneminde de kullanılmaya devam ettiği, mezarlardaki tahribatın önemli bir bölümünün ise Orta Çağ'dan itibaren meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmekte.

Türkiyede gün yüzüne çıktı, İsrail basını peşine düştü! Büyük İskenderin askerleri mi bulundu?

İsrail gazetesinin haberinde en fazla öne çıkardığı ayrıntı ise mezarların Büyük İskender'in askerleriyle muhtemel bağlantısı oldu.

Bölgenin, Büyük İskender'in Pers Kralı III. Darius'u mağlup ettiği MÖ 333 yılındaki İssos Savaşı öncesindeki hazırlıklarla bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Demir'in aktardığı bilgilere göre antik kent, Büyük İskender için Makedon askerleri tarafından kurulmuştu. Bu nedenle yeni ortaya çıkarılan mezarlardan bazılarının İskender'in askerlerine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ancak araştırmacılar henüz kesin bir sonuca ulaşılmış olmadığının altını çiziyor. Mezarların kimlere ait olduğunun belirlenmesi için arkeolojik çalışmaların devam etmesi gerekiyor.

MEZARLARDAN DİKKAT ÇEKEN BULUNTULAR ÇIKTI

Kazılarda mezarların yanı sıra dönemin ölü gömme geleneklerine ışık tutabilecek eserler de ortaya çıkarıldı.

Arkeologlar, mezar hediyesi olarak bırakıldığı değerlendirilen kap parçaları ile gözyaşı şişeleri buldu. Eserlerin restorasyon ve bilimsel incelemelerinin tamamlanmasının ardından Adana Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.

TÜRKİYE BÜYÜK İSKENDER'İN SAVAŞ ALANINI DA KORUMA ALTINA ALDI

The Jerusalem Post, haberinde Türkiye'nin Büyük İskender'in Anadolu'daki izlerinin korunmasına yönelik bir başka adımına da yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı ilk büyük zaferini kazandığı kabul edilen Granikos Savaş Alanı'nı haziran ayında "tarihi sit alanı" olarak tescillenmişti.

Çanakkale'nin Biga ilçesi sınırlarında bulunan alan, arkeolojik ve bilimsel çalışmalar ile antik kaynaklardan elde edilen veriler doğrultusunda koruma altına alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da kararın ardından, Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya seferinin kapılarını açtığı savaş alanının güvence altına alındığını açıklamıştı.

Koruma kararıyla bölgenin kültür turizmine kazandırılması, kültür rotalarında daha görünür hale getirilmesi ve yapılacak çevre düzenlemelerinin ardından ziyaretçilere açılması hedefleniyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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