Türkiye'den Mazlum Kobani ile ilgili habere yalanlama

Diplomatik kaynaklar, Al-Monitor haber sitesinde yayımlanan ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, "Mazlum Kobani" olarak bilinen PKK terör örgütü liderlerinden Ferhat Abdi Şahin ile görüştüğünü iddia eden habere sert tepki gösterdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin sözde lideri "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştüğü yönündeki habere Türkiye’den sert yalanlama geldi. Diplomatik kaynaklar, Al-Monitor haber sitesinde yayımlanan iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını açıkladı.

Diplomatik kaynaklar, "Al-Monitor haber sitesinde yayınlanan, 'US Syria envoy Barrack calls Kurdish SDF chief Kobane as Turkey mulls meeting' başlıklı haberde Türkiye ve ülkemiz makamlarıyla ilgili olarak yer alan iddialar doğru değildir" ifadelerine yer verdi.

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ABD'Lİ DİPLOMAT DEAŞ AÇIKLAMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam merkezli bir televizyona verdiği röportajda, Suriye’deki ABD misyonunun tamamlanma aşamasında olduğunu ileri sürdü. Barrack, "Başkan Donald Trump, ordumuzu Suriye’de tek bir hedef doğrultusunda görevlendirdi, DEAŞ’a karşı mücadele. Güçlerimiz bu görevin yüzde 99’unu büyük bir başarıyla tamamladı" dedi.

"TATLI OLMAK İSTİYORUZ. BAKLAVA"

ABD’li diplomat, konuşmasında dikkat çekici benzetmelerde de bulundu. Suriye'deki askeri varlıklarının, bölge halkının güvenliğini sağlama amacı taşıdığını savunan Barrack, "Şöyle düşünebiliriz, biz bu sahnede tatlı olmak istiyoruz. Baklava" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ ŞART"

İsrail ile Suriye arasında müzakere sürecine dair de açıklamalarda bulunan Barrack, "ABD'nin rolü burada basitçe diyaloğu başlatmak. Burada barış istiyoruz" dedi. Barış için ilk adımın saldırmazlık anlaşması olabileceğini belirten Barrack, bu süreci sınır düzenlemelerinin takip edebileceğini dile getirdi.