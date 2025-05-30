Ankara Büyükelçisi Barrack'tan dikkat çeken Suriye sözleri! "Görevin yüzde 99'u tamamlandı!"

8 Aralık'taki Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye'de toparlanma süreci devam ediyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Başkan Donald Trump, ordumuzu Suriye'de tek bir hedef doğrultusunda görevlendirdi, DEAŞ'a karşı mücadele. Güçlerimiz bu görevin yüzde 99'unu büyük bir başarıyla tamamladı" dedi.

Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen tarihi operasyon sonucunda Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana, terörle mücadele ve ekonomik anlamda toparlanma süreci yaşanıyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye TV'ye verdiği röportajda, ABD'nin Suriye'deki askeri ve siyasi varlığının temelinde, bölge halkının güvenliğini sağlama ve terör tehdidini bertaraf etme amacının yattığını vurguladı.

"SURİYE'DE TEK BİR HEDEF"

ABD'li diplomat, Başkan Donald Trump döneminde ABD ordusunun tek bir misyona odaklandığını belirterek, "Başkan Trump, ordumuzu Suriye'de tek bir hedef doğrultusunda görevlendirdi, DEAŞ'a karşı mücadele. Güçlerimiz bu görevin yüzde 99'unu büyük bir başarıyla tamamladı" değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, Başkan Trump'ın hedefinin Suriye'de hükümet olmak değil, mevcut hükümeti güçlendirmek olduğunu ifade ederek, "Şöyle düşünebiliriz, biz bu sahnede tatlı olmak istiyoruz. Baklava" diye konuştu.

SURİYE-İSRAİL MÜZAKERELERİ

Suriye ile İsrail arasındaki müzakere sürecine değinen Barrack, İsrail ile ABD arasında olan ilişkilerin din temelli değil, stratejik ve güvenlik odaklı olduğunu dile getirerek, "ABD'nin rolü burada basitçe diyaloğu başlatmak. Burada barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Barrack, Suriye-İsrail arasında barış için ilk adımın saldırmazlık anlaşması olabileceğini bunun ardından karşılıklı sınır anlaşmaları olabileceğini vurguladı.