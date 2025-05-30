Zelenskiy barış için İstanbul'u işaret etti: Türkiye'ye tutarlı desteği için minnettarız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmaya yönelik tüm iş birliklerimizi önemsiyoruz. Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutarlı ve tam desteği için minnettarız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden ateşkes müzakerelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin barış diplomasisine vurgu yapan Ukrayna lideri "Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmaya yönelik tüm iş birliklerimizi önemsiyoruz. Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutarlı ve tam desteği için minnettarız" sözlerinin kullandı.

Zelenskiy, "Rusya, dünyanın ateşkes çağrılarını görmezden gelmeye devam ediyor ve saldırılarını sürdürüyor. Hazırlayacaklarını vaat ettikleri sözde mutabakat metnini bir haftadan fazla süredir teslim edemediler. Ne Ukrayna ne de Türkiye bu konuda herhangi bir belge almış değil" diye konuştu

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