Trump'la görüşmesinde bile giymemişti! Zelenskiy, Almanya'ya takım elbiseyle geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Almanya ziyareti gündem oldu. ABD Başkanı Donald Trump'la bile görüşmesinde takım elbise giymeyen Zelenskiy, Almanya'da kıyafet tercihiyle çok konuşuldu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Berlin'deki başbakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Merz'in kısa bir süre önce Kiev'e geldiğini anımsatarak, bunun Ukrayna'ya verilen bir destek olduğunu vurguladı.

Rus ordusunun Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenlemeyi sürdürdüğünü dile getiren Zelenskiy, savaşın sonlandırılması için Moskova'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, söz konusu yaptırımlarla baskının arttırılmasına Almanya'nın da destek verdiğini kaydetti.

İlgili Haber Trump açık açık tehdit etti: Bizimle oynarsa farklı tepkiler vereceğiz

Konuşmasında, gelecek ayda yapılacak NATO'nun Lahey Zirvesi'ne Ukrayna'nın katılma ihtimaline değinen Zelenskiy, zirveye katılmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Müttefiklerden, Ukrayna'nın NATO zirvesine katılmasına yönelik belirli "sinyalleri" aldıklarını kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bana göre, Ukrayna NATO zirvesine katılmazsa bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in zaferi olacak ama Ukrayna'ya karşı değil, NATO'ya karşı."

Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde siyah kazak tercih etmişti

ABD'DE BİLE TAKIM GİYMEMİŞTİ

Öte yandan hava savunma sistemleri alanında da Almanya ile önemli bir anlaşmaya varıldığını kaydeden Zelenskiy, kıyafet tercihiyle de çok konuşuldu. ABD ziyaretinde de savaştan bu yana giydiği tarzda bir kıyafet tercih eden Zelenskiy, Almanya'da ise takım elbise giydi.

Zelenskiy'nin Almanya'da takım elbise giymesi dünya basınında da geniş yer aldı.