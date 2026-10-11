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Türkiye'den Husilere uyarı! "Saldırılar derhal dursun"

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Türkiye'den Husilere uyarı!
Başlık ResmiTürkiyeden Husilere uyarı! Saldırılar derhal dursun

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından yeniden hedef alınmasını en güçlü şekilde kınadı. Sivil altyapı ve masum sivillere yönelik saldırıların uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Bakanlık, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

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Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlığın 11 Ekim 2026 tarihli ve 195 numaralı açıklamasında, havalimanının yeniden hedef alınması en güçlü şekilde kınandı.

Türkiye'den Husilere uyarı! "Saldırılar derhal dursun"
Başlık ResmiTürkiye'den Husilere uyarı! "Saldırılar derhal dursun"

"ULUSLARARASI HUKUKU AÇIK BİÇİMDE İHLAL EDİYOR"

Açıklamada, sivil altyapı ve masum sivilleri hedef alan saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz.

Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir."

Türkiye'den Husilere uyarı! "Saldırılar derhal dursun"
Başlık ResmiTürkiye'den Husilere uyarı! "Saldırılar derhal dursun"

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), havalimanını hedef alan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, aralarında durumları ağır olanların da bulunduğu bildirilmişti.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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