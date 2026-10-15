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Türkiye'den Kolombiya'ya İsrail uyarısı! "BM kararlarını ihlal ediyorsunuz"

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Türkiye'den Kolombiya'ya İsrail uyarısı!
Başlık ResmiTürkiye'den Kolombiya'ya İsrail uyarısı! "BM kararlarını ihlal ediyorsunuz"

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bakanlık, kararın Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ettiğini belirterek Kolombiya'ya geri adım atma çağrısında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"BM KARARLARINI İHLAL EDİYOR"

Açıklamada, söz konusu adımın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 476 ve 478 sayılı kararları başta olmak üzere ilgili BM kararlarını ihlal ettiğine vurgu yapıldı.

Kararın, Uluslararası Adalet Divanının istişari görüşünde belirtilen hukuki ilkelerle de çeliştiği kaydedildi.

Türkiye'den Kolombiya'ya İsrail uyarısı! "BM kararlarını ihlal ediyorsunuz"
Başlık ResmiTürkiye'den Kolombiya'ya İsrail uyarısı! "BM kararlarını ihlal ediyorsunuz"

KOLOMBİYA'YA KARARI GERİ ALMA ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Kolombiya'ya söz konusu kararını geri alma çağrısında bulunuyor, tüm devletlerin Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü zedeleyebilecek eylemlerden kaçınması gerektiğini vurguluyoruz."

"BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ"

Bakanlık, bölgede kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemini bir kez daha vurguladı:

"1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasının bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesis edilmesinin yegane yolu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz." denildi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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