Türkiye'den Pakistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 19:07 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 19:12 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Pakistan'da 3 ayrı eyaleti vuran sel felaketi sebebiyle 63 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, şiddetli yağış ve yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenler için Pakistan'a başsağlığı diledi.