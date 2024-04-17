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Türkiye'den Pakistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den Pakistan&#039;daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pakistan'da 3 ayrı eyaleti vuran sel felaketi sebebiyle 63 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, şiddetli yağış ve yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenler için Pakistan'a başsağlığı diledi.

Pakistan, Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva şehirlerinde yaşanan sel felaketleriyle sarsılıyor. Şu ana kadar 63 kişinin can verdiği felaket sonrası Türkiye'den başsağlığı mesajı geldi.

Türkiye'den Pakistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı - 1. Resim

Dışişleri Bakanlığı, yaşanan elim hadiseler sonrası Pakistan hükümeti ve halkına şu sözlerle başsağlığı diledi:

BAKANLIK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye'den Pakistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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