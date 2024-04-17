Türkiye'den Pakistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Pakistan'da 3 ayrı eyaleti vuran sel felaketi sebebiyle 63 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, şiddetli yağış ve yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenler için Pakistan'a başsağlığı diledi.
Pakistan, Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva şehirlerinde yaşanan sel felaketleriyle sarsılıyor. Şu ana kadar 63 kişinin can verdiği felaket sonrası Türkiye'den başsağlığı mesajı geldi.
Dışişleri Bakanlığı, yaşanan elim hadiseler sonrası Pakistan hükümeti ve halkına şu sözlerle başsağlığı diledi:
BAKANLIK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Kaynak: Türkiye Gazetesi