Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Türk ordusunun envanterindeki yerlilik oranının 20 yılda yüzde 20'den yüzde 80'in üzerine çıkmasını dikkatle incelediklerini duyurdu.

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Savunma sanayisinde Türkiye ile iş birliğini geliştirmek isteyen Polonya, ordunun modernizasyonu ve yerli üretimin desteklenmesi konusunda Ankara'nın tecrübelerinden yararlanmayı hedefliyor.

Türkiye'de temaslarda bulunan Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk savunma sanayisinin son 20 yılda geçirdiği dönüşümü anlattı.

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"20 YIL ÖNCE BU ORAN YÜZDE 20'YDİ"

Türkiye'nin yerli üretim politikasını örnek gösteren Sobkowiak-Czarnecka, şu ifadeleri kullandı:

"Türk ordusunun bugün kullandığı savunma teçhizatının yüzde 80'inden fazlası yerli üretim. Oysa henüz 20 yıl önce bu oran yalnızca yüzde 20'ydi. Özellikle yerel olarak üretilen teçhizatın satın alınması yoluyla ulusal savunma sanayisinin desteklenmesi, Polonya'da ulaşmayı hedeflediğimiz bir model."

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TÜRKİYE'YE GELİŞ NEDENİNİ AÇIKLADI

Türkiye'nin savunma sanayisi tesislerini incelemek üzere Ankara'ya geldiğini açıklayan Sobkowiak-Czarnecka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle hem buradaki savunma sanayii tesislerini görmek hem de savunma sanayisini ve ordu alımlarını eş zamanlı olarak denetleyen özel hükümet biriminin temsilcileriyle görüşmek üzere Türkiye'ye geldim. Çünkü savunma harcamaları yalnızca güvenliğimizi artırmakla kalmamalı, aynı zamanda Polonya ekonomisine de ivme kazandırmalı."

TÜRK VE POLONYALI MÜHENDİSLER BİRLİKTE ÇALIŞACAK

NATO bünyesinde Türk ve Polonyalı askerlerin birbirlerinin güvenliğine destek verdiğini hatırlatan Sobkowiak-Czarnecka, iki ülke arasındaki iş birliğinin bir sonraki aşamasını Türk ve Polonyalı mühendislerin birlikte şekillendirmesini istediklerini söyledi.

Türkiye'nin askeri modernizasyonu ekonomik kalkınma stratejisiyle birlikte yürüttüğünü ifade eden Polonyalı Bakan Yardımcısı, bu yaklaşımın yerli sanayinin yanı sıra bilim, istihdam ve ihracatı da desteklediğini kaydetti.

Sobkowiak-Czarnecka, Polonya'nın savunma alanındaki çalışmalarında Türkiye'nin tecrübe ve çözümlerinden yararlanacaklarını açıkladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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