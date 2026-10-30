Türkiye'ye komşu ülkelerden olan Yunanistan'da Batı Nil virüsüne dair alarm durumu devam ediyor. Atina yönetimi son bir haftada 4 yeni virüs vakası tespit edildiğini bildirdi. Yıl başından bu yana 457 vakanın tespit edildiği ülkede, 9 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor.

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Yunanistan’da 23-29 Ekim'de 4 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, 23-29 Ekim'de 4 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Böylece ülkede, yıl başından 29 Ekim'e kadar olan dönemde 457 vaka tespit edildi.

Son hafta Batı Nil virüsü kaynaklı yeni ölüm yaşanmazken, yılın başından bu yana Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısı 51 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin komşusunda görüldü: Son bir haftada 4 vaka daha tespit edildi

9 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Şu an yoğun bakımda virüs nedeniyle tedavi gören hasta sayısı ise 9 olarak açıklandı.

Yunanistan, İtalya'dan sonra Avrupa'nın en çok Batı Nil virüsü vakası görülen ülkesi oldu.​​​​​​​

Türkiye'nin komşusunda görüldü: Son bir haftada 4 vaka daha tespit edildi

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı herhangi bir aşı bulunmadığı için sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisinek ısırığından itibaren kuluçka süresinin 2 ila 14 gün olduğu, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

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Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirtiye rastlanmadığı, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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