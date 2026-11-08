Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yayımladığı karşı NAVTEX ve Dışişleri Bakanlığının uyarısının ardından Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun hareketi ertelendi. Yunan basını, 7 Kasım'da Girit'ten ayrılması beklenen geminin 9 Kasım Pazartesi gününe kadar limanda kalacağını yazdı.

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Doğu Akdeniz'deki Great Sea Interconnector (GSI) elektrik bağlantısı projesi nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan NAVTEX anlaşmazlığında yeni gelişme yaşandı.

Yunanistan'ın araştırma faaliyetleri için NAVTEX yayımlamasına Türkiye'nin karşı NAVTEX ile cevap vermesinin ardından Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun hareket tarihi değişti.

Yunanistan merkezli IraklioNews, geminin 7 Kasım Cumartesi günü Girit'teki Kandiye Limanı'ndan ayrılmasının planlandığını ancak hareketinin 9 Kasım Pazartesi gününe ertelendiğini yazdı.

Türkiye'nin uyarısı sonrası geri vites! Yunan basını Fransız gemisinin neden hareket edemediğini yazdı

YUNAN BASINI FRANSIZ GEMİSİNİN ERTELENEN HAREKETİNİ YAZDI

IraklioNews'in haberine göre Abeille Marengo, 27 Ekim'den bu yana Girit'te bekliyor.

Geminin hareketindeki gecikmenin resmî nedenleri arasında hava koşulları ile Yunan Deniz Kuvvetleri ve Hidrografi Servisi arasındaki bilgilendirme ve operasyonel koordinasyon süreçlerinin tamamlanması gösterildi.

Yunan gazetesi, program değişikliğinin Ankara'nın GSI projesi kapsamındaki araştırmalara yönelik yeni itirazlarıyla aynı döneme denk geldiğini aktardı.

TÜRKİYE KARŞI NAVTEX YAYIMLADI

Yunanistan, 6 Kasım'da HA15-1411/26 numaralı NAVTEX ile Fransız gemisinin araştırma faaliyetlerini duyurdu. Söz konusu duyuru 6 Mart 2027'ye kadar geçerli olacak şekilde yayımlandı.

Türkiye ise Antalya NAVTEX İstasyonu üzerinden 1105/26 numaralı karşı NAVTEX'i yayımladı.

Türk tarafı, Yunanistan'ın duyurusunda yer alan araştırma sahasının bir bölümünün 18 Mart 2020 tarihinde A/74/757 sayılı belgeyle Birleşmiş Milletlere bildirilen Türk kıta sahanlığı içerisinde bulunduğunu açıkladı.

Karşı NAVTEX'te, araştırma faaliyetleri için Türk makamlarının muvafakatinin bulunmadığı ve Türkiye'nin deniz yetki alanları içerisindeki çalışmaların ilgili makamlarla koordine edilmesi gerektiği kaydedildi.

Türkiye'nin uyarısı sonrası geri vites! Yunan basını Fransız gemisinin neden hareket edemediğini yazdı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN FRANSIZ GEMİSİNE UYARI

Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı geminin Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde izinsiz deniz bilimsel araştırma yapmayı planladığını açıkladı.

Açıklamada, "Söz konusu geminin yürütmeyi planladığı faaliyetin kıta sahanlığımız sınırları dahilinde kalan kısmı için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca ülkemizden alınması gereken muvafakat ile ilgili süreç henüz tamamlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarını koruma kararlılığını sürdüreceğini, bölgede iş birliği, diyalog ve eş güdümü esas alan yaklaşımına devam edeceğini açıkladı.

Türkiye'nin uyarısı sonrası geri vites! Yunan basını Fransız gemisinin neden hareket edemediğini yazdı

YUNAN BASINI PARİS İLE ANKARA ARASINDAKİ TEMASLARI YAZDI

Yunanistan merkezli iefimerida gazetesi, Fransız araştırma gemisinin faaliyetleri konusunda Paris ile Ankara arasında diplomatik temaslar yürütüldüğünü yazdı:

"Fransa, 2024 yılında Kaşot Adası çevresinde yaşanan anlaşmazlığın ardından araştırmaların yeniden başlaması için Türkiye ile görüşmeleri üstlendi."

Türkiye'nin uyarısı sonrası geri vites! Yunan basını Fransız gemisinin neden hareket edemediğini yazdı

YUNANİSTAN'IN ENDİŞESİ: TÜRKİYE İÇİN EMSAL OLUŞMASI

iefimerida'nın haberinde, Fransız tarafının Türkiye'ye yapacağı bildirimin gelecekteki araştırma faaliyetleri açısından önem taşıdığına yer verildi.

Yunan tarafının, Türkiye'den izin alınması anlamına gelebilecek bir yöntemi kabul etmediği aktarıldı.

Gazete, böyle bir yöntemin kabul edilmesinin projenin sonraki aşamalarında emsal oluşturabileceğini yazdı.

Fransa'nın yürüttüğü temaslarda, araştırmaların başlamasını sağlayacak ve tarafların deniz yetki alanlarına ilişkin mevcut tutumlarını değiştirmelerini gerektirmeyecek bir yöntem üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Türkiye'nin uyarısı sonrası geri vites! Yunan basını Fransız gemisinin neden hareket edemediğini yazdı

EGE'DE TÜRK İHA'LARININ GECE UÇUŞLARI

IraklioNews, NAVTEX anlaşmazlığının yaşandığı dönemde yaklaşık 10 Türk insansız hava aracının Ege Denizi'nde gece uçuşları gerçekleştirdiğini de ileri sürdü.

FRANSIZ GEMİSİNİN YENİ ROTASI BELLİ OLDU

IraklioNews'in haberine göre Abeille Marengo'nun 9 Kasım'da Kandiye Limanı'ndan ayrılmasının ardından ilk olarak Girit'in kuzey kıyıları boyunca ilerlemesi planlanıyor.

Gemi, bu bölgede deniz tabanı ölçüm ekipmanlarının testlerini gerçekleştirecek.

Ardından Yunanistan'ın kara sularında faaliyet yürüterek Kaşot Adası'nın güneydoğusundaki deniz alanına yönelmesi öngörülüyor.

Yunan basını, mevcut bilgilere göre 2026 yılı sonuna kadar Türkiye ile anlaşmazlık yaşanan ve Yunan kara sularının dışında kalan bölgelerde araştırma yapılmasının beklenmediğini yazdı.

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