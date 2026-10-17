Türkiye'ye üretim hattından Eurofighter teklifi iddiası! Atina basını 3 ülkeyi mercek altına aldı

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını 2030'dan önce teslim alabileceğine yönelik yeni iddia Yunan basınında yankı buldu. Atina merkezli Pronews, bir Avrupa ülkesinin üretim hattındaki savaş uçaklarını Türkiye'ye devretmeyi teklif ettiği haberini mercek altına aldı. Yunan gazetesi "Almanya mı, İtalya mı, yoksa İspanya mı?" sorusunu gündeme taşırken, özellikle İspanya'nın Eurofighter üretim programı ve teslimat takvimi yeni ihtimalleri beraberinde getirdi.

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Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını 2030'dan önce teslim alabileceği iddiası, Yunanistan'da yeni bir tartışma başlattı.

Ankara'nın savaş uçağı tedarikinde teslimat takvimini öne çekebilecek yeni bir teklif aldığı iddiası, Atina basınında mercek altına alındı.

Yunan basınının da gündemine taşıdığı SavunmaSanayiST'nin özel haberine göre, bir Avrupa ülkesi, kendi siparişi kapsamında üretim hattında bulunan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını Türkiye'ye vermeyi teklif etti.

İddiaya göre teklifin hayata geçirilmesi durumunda Türk Hava Kuvvetleri, fabrikadan yeni çıkacak savaş uçaklarına 2030 yılını beklemeden kavuşabilecek.

Türkiye'nin 2030'u beklemeden Eurofighter alma ihtimali Yunanistan'ı korkuttu!

YUNAN BASINI PEŞİNE DÜŞTÜ: ALMANYA MI, İTALYA MI, İSPANYA MI?

"Türkler, kendilerine doğrudan Eurofighter Typhoon verecek bir Avrupa ülkesi olduğunu söylüyor" başlığıyla yayımlanan haberde, "Almanya mı, İtalya mı, yoksa İspanya mı?" sorusu sorularak Türkiye'ye uçak teklifinde bulunduğu öne sürülen ülkenin kimliği tartışmaya açıldı.

Pronews, üretim hattındaki uçakların Türkiye'ye devredilmesi halinde Ankara'nın 2030'dan önce hiç kullanılmamış Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını teslim alabileceğini ileri sürdü.

Eurofighter Typhoon için imzalanan sözleşmenin ardından, 2025 yılının Kasım ayında TUSAŞ ile BAE Systems, insansız hava sistemleri ve ilgili teknolojiler alanında iş birliği yapmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladı.

İSPANYA İHTİMALİ NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Türkiye'ye teklif götürdüğü iddia edilen Avrupa ülkesinin kimliği henüz resmen açıklanmadı.

Ancak muhtemel ülkeler arasında İspanya'nın bulunması, Madrid yönetiminin mevcut Eurofighter siparişleri ve üretim programını öne çıkarıyor.

İspanya, Halcon I ve Halcon II programları kapsamında toplam 45 yeni Eurofighter Typhoon savaş uçağı sipariş etmiş durumda.

Bu uçakların 20'si ilk, 25'i ise ikinci tedarik paketinde yer alıyor.

SavunmaSanayiST'nin aktardığı üretim takvimine göre İspanya'nın Halcon I uçaklarının teslimatları 2026-2030 dönemini kapsıyor. Halcon II programındaki 25 uçağın teslimatlarının ise 2030'da başlaması öngörülüyor.

Söz konusu takvim, teklifin Madrid'den gelmiş olabileceği ihtimalini gündeme taşısa da İspanya'nın Türkiye'ye resmî bir teklif sunduğunu doğrulamıyor.

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İSPANYA'NIN İLK EUROFIGHTER'I ÜRETİM HATTINDAN ÇIKTI

Uluslararası savunma yayını Janes, 1 Haziran 2026'da İspanya için üretilen ilk Halcon Eurofighter'ın Madrid yakınlarındaki Getafe tesisinde üretim hattından çıktığını duyurmuştu.

Airbus Defence and Space tarafından üretilen çift koltuklu savaş uçağı, boyama, uçuş testleri ve teslimat aşamalarına hazırlanmak üzere tanıtıldı.

İlk uçağın üretim hattından çıkması, İspanya'nın Halcon I programının somut olarak ilerlediğini doğruladı.

Airbus'ın Aralık 2024'te yayımladığı resmî açıklamada ise İspanya'nın ilk 20 uçaklık siparişine ilave olarak 25 Eurofighter daha satın aldığı ve Halcon II teslimatlarının 2030'da başlayacağı bildirilmişti.

İspanya'nın iki ayrı sipariş kapsamında önemli bir üretim ve teslimat programına sahip olduğu kesinleşmiş oldu.

Ancak mevcut uçakların Türkiye'ye devredilmesi, ilgili hükümetlerin kararlarını ve Eurofighter programı kapsamındaki gerekli onay süreçlerini gerektiriyor.

TÜRKİYE'NİN 2030 PLANINI DEĞİŞTİREBİLİR

Türkiye ile İngiltere arasında 27 Ekim 2025'te imzalanan anlaşma, 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon Tranche 4 savaş uçağının tedarikini kapsıyor.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI 2030 TAKVİMİNİ TÜRKİYE GAZETESİ'NE AÇIKLAMIŞTI

İngiltere Savunma Bakanlığı, 1 Mart 2026'da Türkiye Gazetesi'nin sorularına verdiği özel cevapta, yeni üretim savaş uçaklarının teslimat takvimini açıklamıştı.

Bakanlık sözcüsü, "Türkiye'nin savaş havacılığına yönelik hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, "Yeni üretilen Typhoon uçaklarının teslimatlarının 2030 yılında başlaması beklenmektedir" açıklamasında bulunmuştu.

Mevcut planlamaya göre Türk Hava Kuvvetleri'ne 2030'da 6, 2031'de 8 ve 2032'de 6 savaş uçağı teslim edilmesi öngörülüyor.

Söz konusu teklifin hayata geçirilmesi halinde Ankara, mevcut sözleşme kapsamında belirlenen takvimi beklemeden yeni üretim Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını envanterine katabilecek.

ANKARA TEK SEÇENEĞE BAĞLI KALMIYOR

Türkiye, yeni üretim Eurofighter uçaklarının teslimatlarını beklerken acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı seçenekler üzerinde de çalışıyor.

Bu kapsamda Katar ve Umman'dan ikinci el Eurofighter Typhoon tedarikine yönelik görüşmeler sürüyor.

Diğer yandan İngiltere ile imzalanan anlaşmanın ardından Türk pilotların ve bakım personelinin eğitim süreçleri de başladı.

GÖZLER TEKLİFİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN ÜLKEDE

Yunan basınının da gündemine taşıdığı iddiada henüz açıklığa kavuşmayan en önemli konu, Türkiye'ye üretim sırasını devretmeyi teklif eden ülkenin kimliği.

Almanya, İtalya ve İspanya seçenekleri konuşulurken, Madrid'in devam eden Halcon üretimi ve 2026-2030 teslimat takvimi İspanya ihtimalini öne çıkaran unsurlar arasında bulunuyor.

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