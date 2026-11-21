ABD'deki İsrail lobisinin, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticaret kısıtlamalarına karşı Iowa Başsavcısı Brenna Bird'i harekete geçirmeye çalıştığı öne sürüldü. Drop Site News'in ortaya çıkardığı e-postalarda, İsrailli diplomatların Türkiye ve UCM'ye ilişkin talepleri dikkat çekti.

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ABD'deki İsrail lobisinin, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticaret kısıtlamalarına karşı ABD'deki yerel yönetimleri harekete geçirmeye çalıştığı iddia edildi.

Araştırmacı gazetecilik platformu Drop Site News, İsrail'in Şikago Konsolosluğunun Iowa Başsavcısı Brenna Bird'e gönderdiği e-postalarda, Türkiye'ye karşı eyaletin boykot karşıtı yasalarının devreye sokulmasını ve Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik eleştirilerin desteklenmesini istediğini yazdı.

Iowa eyaletinin bilgi edinme yasası kapsamında elde edilen resmi yazışmalara dayandırılan haberde, İsrail'in ABD'deki lobi faaliyetlerinin federal yönetimin yanı sıra eyalet başsavcıları ve yerel yönetimlere kadar uzandığı belirtildi.

İSRAİL'E GEZİ DAVETİ GÖNDERİLDİ

Haberde yer alan e-postalara göre, İsrail'in Şikago Konsolosluğu, Ulusal Başsavcılar Birliği ve Amerika-İsrail Dostluk Birliği (AIFL), Şubat 2024'te Iowa Başsavcısı Brenna Bird'e davette bulundu.

Bird'den, diğer eyalet başsavcılarıyla birlikte 25 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan İsrail çalışma turuna katılması istendi. Teklif kapsamında uçak bileti, otel, ulaşım, turlar, yemek masraflarının büyük bölümü ve sigortanın karşılanacağı bildirildi.

Değeri 7 bin 200 dolar olarak belirtilen geziye Bird'in katılıp katılmadığına ilişkin ise yazışmalarda herhangi bir bilgi bulunmadığı aktarıldı.

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TÜRKİYE'NİN TİCARET KISITLAMALARI GÜNDEME GETİRİLDİ

İsrail'in Şikago Başkonsolosu Yinam Cohen'in Nisan 2024'te Bird'e gönderdiği e-postada, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticaret kısıtlamalarının Iowa'nın boykot karşıtı yasası kapsamında incelenmesini istediği belirtildi.

Cohen'in söz konusu talebini "Kudüs'ten talimatlar" şeklinde nitelendirdiği yazışmada, Türkiye'nin ticaret kararlarının Iowa'nın boykot karşıtı yasasının ruhuna aykırı olup olmadığının araştırılması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

ABD'deki boykot karşıtı yasaların esas olarak İsrail'i boykot eden şirketleri hedef aldığına işaret edilen haberde, Cohen'in yabancı bir devletin ticaret kararına karşı da bu yasalardan yararlanılmasını istediği ifade edildi.

İsrailli diplomatın, Iowa'da başlatılacak bir soruşturmanın Türkiye'ye kararını yeniden değerlendirmesi yönünde güçlü bir mesaj vereceğini savunduğu aktarıldı. Ancak e-postalarda Bird'in bu talep doğrultusunda soruşturma başlatıp başlatmadığına ilişkin bilgi bulunmadığı belirtildi.

UCM'YE KARŞI TUTUM ALMASI İSTENDİ

Cohen'in Mayıs 2024'te Bird'e gönderdiği bir başka e-postada ise UCM Savcısı Karim Khan'ın İsrailli liderler hakkında tutuklama emri çıkarılması yönündeki girişimini ele aldığı belirtildi. Yazışmada Khan'ın girişiminin "adaletin ve hukukun temel ilkelerini zedelediğini" savunan Cohen'in, Iowa Başsavcısı'ndan bu girişime açıkça karşı çıkmasını istediği kaydedildi.

Habere göre Bird, birkaç hafta sonra 19 eyalet başsavcısıyla birlikte Kongreye gönderilen ve UCM'ye yaptırım uygulanmasını talep eden mektuba imza attı.

Bird ayrıca 9 Kasım'da 12 Cumhuriyetçi eyalet başsavcısının imzasıyla yayımlanan ortak mektuba öncülük etti. Mektupta İngiltere ve Hollanda'dan, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere yönelik ithalat kısıtlamalarını kaldırmaları istendi.

Drop Site News, ABD'li 19 eyalet başsavcısının imzaladığı ortak metinde, Cohen'in daha önceki yazışmalarında dile getirdiği argümanların büyük ölçüde tekrarlandığına dikkat çekti.

UCM, Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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