Türkiye'yi öve öve bitiremediler! "Neden bu yıl Türkiye'de tatil yılı?"

Avrupa ve Rusya’da 2024 yılı erken rezervasyon satışları başlarken, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Telegraph, bugün Türkiye'nin önemini vurgulayan bir yazı kaleme aldı. "Bu yıl Avrupa'nın en popüler ikinci destinasyonu olmaya hazırlanan ülkeyi ziyaret etmek için bundan daha iyi bir zaman olamaz" ifadelerinin kullanıldığı haberde, Türkler için de 'Avrupa ve Orta Doğu'nun ve dünyanın en misafirperver halklarından biri' olarak değerlendirildi.

Başta Avrupa ve Rusya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden Türkiye’ye âdeta turist akıyor. Bacasız sanayi diye adlandırılan sektör, ekonomiye ciddi katkı sağlarken, İngiliz medyasında bugün çıkan bir haber de Türkiye'nin turizmdeki yükselişini kanıtlar nitelikte.

TÜRKİYE'Yİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER!

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Telegraph, bugün manşetine Türkiye'yi taşıdı. "Neden bu yıl Türkiye'de tatil yılı?" başlığıyla servis edilen haberde, "Bu yıl Avrupa'nın en popüler ikinci destinasyonu olmaya hazırlanan ülkeyi ziyaret etmek için bundan daha iyi bir zaman olamaz" ifadeleri kullanıldı.

"Son zamanlarda yayınlanan rakamlar, Türkiye'nin geçen yıl 50 milyondan biraz az ziyaretçi aldığını gösteriyor" denen haberde, "Dünya Seyahat Pazarı, dünyanın giderek daha çekici hale gelen bu köşesinin, 2024'te İspanya'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci ülke olan Fransa'yı bile geride bırakacak." bölümü dikkat çekti.

Telegraph'ın haberinde ayrıca, "Türkiye'nin popülaritesinin neden arttığını anlamak çok kolay. Eğlence dolu aile plaj tatillerinden dinlendirici gulet yolculuklarına kadar her şey için ideal olan 6 bin kilometreden fazla güneşli Ege ve Akdeniz kıyı şeridine sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda Truva gibi çok sayıda büyüleyici Unesco Dünya Mirası Alanı'na da ev sahipliği yapıyor. Efes ve Göbekli Tepe'nin yanı sıra sayısız diğer etkileyici antik alanlar da Türkiye'de bulunuyor" ifadeleri de yer aldı.

BU YIL TÜRKİYE YILI!

Türk insanlarını 'Avrupa ve Orta Doğu'nun ve dünyanın en misafirperver halklarından biri' olarak nitelendiren Telegraph, haberinde ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin cazibesi, dünyanın gerçekten harika şehirlerinden biri olan, kıtalara yayılmış mega şehir İstanbul'u, karayla çevrili Kapadokya'nın tuhaf ve baştan çıkarıcı doğa harikalarını, bölgenin en iyi lezzetlerini birleştiren ünlü bir mutfağı göz önüne alındığında daha da belirgin hale geliyor. Bu yılın Türkiye yılı olacağı kesin gibi görünüyor. Seyahatinizi planlamak için bundan daha iyi bir zaman olamayacağını söylemeye gerek yok"