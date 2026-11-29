Yunanistan'da Türkler ve Almanlar tarafından geçmişte saklandığı öne sürülen altınlar, define avcılarını yeniden dağlara çekti. Yunan basını, binlerce avro harcayarak ekipman satın alan, arama yaptıkları bölgeleri ailelerinden bile gizleyen definecilerin hikayelerini ekrana taşıdı.

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Yunanistan'da geçmişte Türkler ve Almanlar tarafından geride bırakıldığı öne sürülen altın efsaneleri, günümüzde de define avcılarını dağlara çekmeye devam ediyor.

"Medusa" adlı televizyon programı, Larisa ve Karaferye'de Türkler ve Almanlar tarafından geride bırakıldığına inanılan altınların peşine düşen define avcılarını takip etti.

"Türklerden kaldı" diyerek kilo kilo altının peşine düştüler, evlerin altını bile oyuyorlar

ARAMA YAPTIKLARI YERLERİ AİLELERİNDEN BİLE GİZLİYORLAR

Programa konuşan define avcıları, kullandıkları ekipmanları ve kayaların üzerindeki işaretleri nasıl yorumladıklarını anlattı.

Arama yaptıkları bölgeleri kendi ailelerinden bile gizleyen defineciler, yıllardır aynı noktalarda altın aramayı sürdürüyor.

Muhasebecilik yapan Stefanos, çocukluğunda anne babası ve amcalarıyla define aramaya çıktığını, bugün ise kendi ekibini kurduğunu söyledi.

Aldıkları bir ihbar üzerine iki yıldır aynı bölgede arama yaptıklarını anlatan Stefanos, daha önceki bir define arayışında 12 adet altın sikke bulduklarını öne sürdü.

"Türklerden kaldı" diyerek kilo kilo altının peşine düştüler, evlerin altını bile oyuyorlar

SADECE EKİPMANA 10 BİN AVRO HARCIYORLAR

Bir başka define avcısı, arama çalışmalarında kullanılan ekipmanların maliyetinin 6 bin ila 10 bin avro arasında değişebildiğini söyledi.

Programda define avcılarının dolandırıcıların da hedefi haline geldiği ortaya çıktı. Bir tanık, gömülü hazinelerin yerini gösterdiği iddiasıyla definecilere sahte haritalar satıldığını anlattı.

"Türklerden kaldı" diyerek kilo kilo altının peşine düştüler, evlerin altını bile oyuyorlar

ALTIN UĞRUNA BİNANIN TEMELİNİ TEHLİKEYE ATTILAR

Anna Symeonidou isimli bir mülk sahibi, İos Adası'nda bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişilerin mülkünde kazı yaptığını öğrendi.

Definecilere, bölgede işgal döneminden kalma altın liraların gömülü olduğu söylenmişti.

Davayla ilgilenen avukat, şahısların yaklaşık bir ay boyunca kazı yaptığını ve çalışmaların binanın yapısal sağlamlığını olumsuz etkilediğini açıkladı.

ALTIN ARAYIŞI ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Yunan basını, define arayışının trajik sonuçlarına da yer verdi.

Programa konuşan Athanasios Neochoritis, bir akrabasının kendisine haber vermeden altın aramak üzere yola çıktığını ve söz konusu aramadan ancak akrabasının ölüm haberiyle haberdar olduğunu anlattı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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