Hindistan'da tuvalet kullanımı nedeniyle çıkan tartışma korkunç bir saldırıya dönüştü. Bir grup kişinin saldırısına uğrayan gencin vücuduna yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda boru sokuldu. Kalın bağırsağını delerek karın boşluğuna ulaşan boru, doktorların gerçekleştirdiği zorlu ameliyatla çıkarıldı.

Özetle Kaydet a- | +A

Hindistan'ın Rajasthan eyaletine bağlı Jodhpur kentinde, tuvalet kullanımı nedeniyle çıkan tartışmanın ardından bir genç ağır yaralandı.

Zee Rajasthan'ın haberine göre bir grup kişi, tartıştıkları gencin makatından yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda boru soktu. Boru, kalın bağırsağını delerek karın boşluğuna kadar ilerledi.

Tuvalet tartışmasında korkunç saldırı! Vücudundan 1,2 metrelik boru çıktı

Ağır yaralanan genç, Jodhpur'daki Mathura Das Mathur (MDM) Hastanesine kaldırıldı.

BAĞIRSAĞI DELİP KARIN BOŞLUĞUNA ULAŞTI

MDM Hastanesi Genel Cerrahi Birimi Sorumlusu Dr. Dinesh Dutt Sharma, yapılan tetkiklerde borunun kalın bağırsakta ciddi hasara yol açtığını tespit etti.

Gerçekleştirilen operasyonda, bağırsakta cerrahi kesi açılarak yaklaşık 1,2 metre uzunluğundaki boru çıkarıldı.

Tuvalet tartışmasında korkunç saldırı! Vücudundan 1,2 metrelik boru çıktı

MDM Hastanesi Başhekimi Dr. Vikas Rajpurohit, ameliyatın son derece hassas bir çalışma gerektirdiğini ve doktorların müdahalesiyle gencin hayatının kurtarıldığını söyledi.

Ameliyatın ardından gencin sağlık durumu stabil hale gelirken hastanedeki tedavisi devam etti.

Öte yandan genç, kendisine saldıran kişiler hakkında polise herhangi bir şikayette bulunmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala